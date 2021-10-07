В РФ пытаются решить проблему расчетов через иностранные электронные кошельки

7 октября. FINMARKET.RU - С 1 июля по закону о валютном контроле российским резидентам нельзя использовать иностранные электронные кошельки (например, Alipay, WebMoney, PayPal) в коммерческих целях - рассчитываться по внешнеторговым договорам, принимать через такие кошельки оплату за товары, работы или услуги. Это оказалось проблемой для розничных продавцов на зарубежных маркетплейсах: модель расчетов по внешнеторговым договорам именно с использованием кошельков применяется на большинстве зарубежных электронных торговых площадок, рассказала директор по совершенствованию регулирования экспортной деятельности Российского экспортного центра (РЭЦ) Екатерина Барвалина.

Власти проблему признают: рабочая группа с участием Минфина, Банка России, Минэкономразвития, ФНС, ФТС готовит изменения в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", сообщили "Ведомостям" представители Минфина, ЦБ и РЭЦ. Обсуждаемые рабочей группой изменения, по словам представителя РЭЦ, направлены на снятие запрета на переводы денег в рамках внешнеторговой деятельности. Представитель Минфина сообщил, что поправки в закон о валютном регулировании сейчас проходят процедуру межведомственного согласования. В РЭЦ рассчитывают, что готовящиеся изменения пройдут в Госдуме в период осенней сессии.

Практика применения норм закона, который ограничивает случаи использования иностранных электронных кошельков, находится еще в стадии формирования, говорит представитель Банка России.

Новые изменения накладывают обязанность декларировать переводы через иностранные кошельки свыше 600 000 руб. в год. Если этого сделано не будет - штраф от 20% до 40% суммы, переведенной за год. За использование иностранного электронного кошелька в случаях, когда это запрещено, граждане, юрлица или самозанятые будут платить штраф в размере от 75% до 100% от суммы перевода, должностные лица - от 20 000 до 30 000 руб. Новые положения не применяются к расчетам через банковскую карту.

Введенные нормы фактически запрещают 60-70 тыс. российских розничных онлайн-экспортеров получать средства на иностранные кошельки за проданные товары, рассказал "Ведомостям" президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. По его словам, запрет не учитывает нужды отечественного розничного экспорта. Проблема, по его словам, в том, что сейчас правоприменительной практики нет, а рынок хочет разъяснений. В частности, в законе не сформулировано, какие продавцы не подпадают под действие запретов и могут продавать свободно, отмечает Иванов.

В законе о валютном контроле нет понятия "электронный кошелек", но есть термин "переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг" - под ним и подразумевают теперь иностранные электронные кошельки. Для открытия электронного кошелька не открывается банковский счет, но к нему зачастую можно привязать карту.

В России операторы электронных денежных средств, в том числе иностранные, включены в реестр Банка России. На расчеты через российские электронные кошельки новый закон не распространяется.