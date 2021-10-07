Для экосистем могут ввести аналог банковской тайны

7 октября. FINMARKET.RU - В России предлагается ввести аналог "банковской тайны" для экосистем - режим, гарантирующий, что данные пользователей не будут переданы за пределы платформы. Об этом говорится в презентации представителя Роспотребнадзора, которая была представлена на совместном круглом столе АНО "Цифровая экономика" и Минэкономразвития в начале октября (встреча была посвящена защите прав потребителей экосистем и цифровых платформ).

В документе, который есть у "Известий" , также говорится, что на данный момент отсутствует эффективный механизм управления согласиями на обработку персональных данных и доступ к последним. Проблема заключается и в передаче личных сведений, что становится условием допуска к товарам и услугам, а также в сборе избыточной информации по отношению к цели ее сбора.

"Потребитель может допустить неограниченное использование своих персональных данных "доверенной средой" - экосистемой с выгодным портфелем услуг и высоким уровнем технологичности, защиты, клиентоцентричности. Необходим аналог "банковской тайны" для экосистем (режим, гарантирующий, что данные не будут переданы за пределы экосистемы)", - говорится в презентации.

В документе упоминаются и другие вызовы развития экосистем: манипулирование сознанием покупателя, формирование пользовательских привычек, ограниченный выбор поставщиков услуг, непрозрачность ценообразования, деградация услуг, размытие ответственности, навязывание сервисов, невозможность компаний выстроить собственные отношения с потребителем, появление внутренней конкуренции между элементами

Как считает заместитель гендиректора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов, введение "экотайны" (по аналогии с "банковской") может стать эффективным механизмом для здорового становления и роста экосистем. По его словам, внедрение такого понятия позволит защитить пользовательские данные от утечки и недобросовестного использования, при этом позволит этим сведениям свободно функционировать и перемещаться внутри экосистемы. Именно это дает благоприятные эффекты для потребителя в виде выгодных персональных подписок и индивидуальных предложений.

Вопрос формирования нового режима тайны для экосистем, аналогичного банковской, требует тщательного изучения и обоснования, заявили "Известиям" в Роскомнадзоре. В службе пояснили, что с точки зрения законодательства о персональных данных, сведения о пользователе экосистемы и так должны обрабатываться с соблюдением режима конфиденциальности. В то же время актуальным вопросом является установление санкций (штрафов) для экосистем, адекватных масштабам нарушений ими прав граждан - утечкам, компрометации.