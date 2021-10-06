Инфляция в сентябре в РФ ускорилась до 0,6%

В России в сентябре рост потребительских цен ускорился до 0,6% после 0,17% в июле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 7,4%

6 октября. FINMARKET.RU - В сентябре 2021 года потребительские цены в РФ выросли на 0,6% после повышения на 0,17% в августе, на 0,31% - в июле, на 0,69% - в июне, на 0,74% - в мае, на 0,6% - в апреле, роста на 0,7% в марте и 0,8% в феврале, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В январе-сентябре т.г.в РФ составила 5,32 %.

Годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 7,4% после 6,68% в августе.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,99%, при этом плодоовощная продукция - на 1,84%, непродовольственные товары подорожали на 0,64%, стоимость услуг не изменилась.

Рост потребительских цен на 1,0% и более зафиксирован в 9 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени - в Республике Дагестан (на 2,6%) в связи с удорожанием продовольственных товаров на 5,2%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге - на 0,3% (с начала года - прирост цен составил 4,7% и 5,2% соответственно).

Консенсус-прогноз по инфляции на2021 года равнялся 0,5% (в сентябре 2020 года была дефляция на 0,1%), поэтому годовая инфляция на конец сентября ожидалась на уровне 7,3%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2021 год резко вырос до 6,6% с 5,9% по опросу месяц назад, при этом разброс оценок достаточно существенный - от 6,2% до 7,0%.

С высокой вероятностью ЦБ на заседании 22 октября также повысит свой прогноз по инфляции на 2021 год с текущих 5,7-6,2%.

Минэкономразвития только в сентябре повысило свой прогноз по инфляции на 2021 год до 5,8% с 5,0%, правительство одобрило этот прогноз на заседании 21 сентября, и он был заложен в основу при разработке бюджета на 2022 год. В частности, индексацию пенсий в 2022 году заложили на уровне 5,9%, что формально превышает текущий правительственный прогноз по инфляции на 2021 год в 5,8%, но который сейчас выглядит заниженным и правительству, скорее всего, в дальнейшем придется корректировать свои планы по индексации пенсий в 2022 году в сторону повышения.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2022 год также вырос до 4,3% с 4,0% по опросу месяц назад, что укладывается в интервальный прогноз ЦБ на 2022 год (4,0-4,5%).

В сентябре куриные яйца в среднем по России подорожали на 5,7%, при этом в 17 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-3,9%, в 18 субъектах - на 4,0-5,9%, в 19 субъектах - на 6,0-9,9%, в 16 субъектах - на 10,0-19,9%, в 6 субъектах - на 20,0-41,9%. В 2 субъектах РФ цены не изменились, в 7 субъектах - снизились на 0,1-5,0%.

Куры охлажденные и мороженые подорожали на 3,18%. В целом говядина и мясо птицы подорожали на 2,4%.

На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,7%, в том числе в 34 субъектах.

Цены на масло подсолнечное в среднем по России выросли на 0,2%.

В сентябре наблюдался рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе помидоры подорожали - на 24,9%, огурцы - на 17,3%, апельсины - на 12,9%, чеснок - на 6,5%, бананы - на 3,4%, груши - на 3,3%, лимоны - на 3,1%, зелень свежая - на 2,4%, сухофрукты - на 2,0%.

В то же время свекла подешевела на 13,7%, виноград - на 12,6%, морковь - на 10,3%, яблоки - на 5,7%, капуста - на 3,6%, лук - на 2,8%.

Одновременно подешевели: рыба мороженая неразделанная, жевательная резинка - на 0,7%, креветки мороженые неразделанные - на 0,5%, масло оливковое, вина виноградные - на 0,2%, отечественные пиво и игристые вина, соки фруктовые - на 0,1%.

В сентябре из непродовольственных товаров заметно подорожали шины для легковых автомобилей на 3,4% и легковые автомобили отечественные новые - на 3,2%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли, в частности, цены: на спички - на 2,1%, щетки зубные - на 1,8%, бумагу туалетную - на 1,5%, мыло хозяйственное и туалетное жидкое - на 1,2%.

Одновременно снизились цены на бензин автомобильный - на 0,4%, газовое моторное и дизельное топливо - на 0,1%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 0,7%. Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, снизились на 0,1%.

Цены на строительные материалы в среднем снизились на 1,3%. Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные подешевели на 6,0%, металлочерепица - на 4,8%, плитка керамическая и ламинат - на 1,2%. При этом стекло оконное листовое подорожало на 3,0%, рубероид - на 2,0%, кирпич красный - на 1,9%, краски масляные - на 1,1%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за месяц выросли на 0,09%, за 9 месяцев - на 3,93%.

В сентябре цены на образование в России выросли на 3,77%. Среди услуг образования выросли цены на обучение: в негосударственных образовательных организациях высшего профобразования и общеобразовательных организациях - на 7,9% и 7,7% соответственно, в образовательных организациях среднего профессионального образования - на 4,7%, на курсах иностранных языков - на 3,5%, в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования и за дополнительные занятия для детей дошкольного возраста - на 3,1%, на курсах профессионального обучения - на 3,0%.

Подорожало на 3,8% проживание в студенческом общежитии.