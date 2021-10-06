В ПИФы акций усилился приток средств

6 октября. FINMARKET.RU - В сентябре чистыйсредств в розничные паевые фонды составил, по данным Investfunds, 27,22 млрд руб. Это почти на 22% выше показателя августа и максимальный результат с апреля. Основной рост привлечений произошел за счет открытых фондов, чистые вложения в которые выросли в 1,5 раза - до 17,5 млрд руб. В то же время в биржевые фонды было инвестировано только 9,7 млрд руб., на 1,2 млрд руб. ниже результата предыдущего месяца.

Участники рынка указывают, что рост привлечений произошел на фоне восстановления деловой активности с началом осени, пишет "Коммерсант"

Основными бенефициарами восстановившегося спроса частных инвесторов стали фонды акций и смешанных инвестиций. Вложения в фонды данных категорий за месяц составили 13,6 млрд руб. и 14,9 млрд руб. соответственно, что более чем на треть и четверть превышает значения августа. Резко выросли вложения и в фонды фондов, вкладывающиев зарубежные ETF. В сентябре в данный тип фондов было инвестировано свыше 4,7 млрд руб., что в 2,5 раза больше значения августа.

Из общей картины выбивались облигационные фонды, отток из которых резко вырос с началом осени. По данным InvestFunds, за месяц он составил 5,9 млрд руб., почти втрое выше показателя августа. Облигационные фонды были популярны среди новых клиентов, как первая проба на фондовом рынке. Усугубляют ситуацию подъем инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, что отражается на результатах облигационных фондов.

По данным Investfunds, с начала года у четверти крупных фондов облигаций доходность была ниже 1%, и только у трех фондов она была выше 3%.

Дальнейший подъем ставок по вкладам может еще снизить интерес к фондам облигаций, не исключают эксперты. В случае стабилизации инфляции возвращение пайщиков в облигационные стратегии возможно в начале 2022 года.