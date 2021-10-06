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06 октября 2021 года 09:38
Налоговики отзовут штрафы за невозврат валютной выручки
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
6 октября. FINMARKET.RU - ФНС поручила своим инспекциям снять с экспортеров требования об уплате штрафов за невозврат валютной выручки. Об этом говорится в письме службы за подписью заместителя ее руководителя Виктора Бациева, пишут "Ведомости". С 1 июля был снят запрет на зачисление выручки на счета в иностранных банках для несырьевых экспортеров и поставщиков услуг за рубеж, напоминает Бациев. В связи с изменениями законодательства налоговым органам – во избежание формирования отрицательной судебной практики – необходимо прекратить исполнение по всем производствам о назначении административного наказания, запущенным в том числе до вступления в силу закона. Управлениям по регионам и межрегиональным инспекциям по крупнейшим налогоплательщикам также поручается довести решение до нижестоящих налоговых органов, следует из письма Бациева. Законы о смягчении или отмене административной ответственности имеют обратную силу (ч. 2 ст. 1.7 и ст. 31.7 КоАПа). В этом случае, если наказание еще не исполнено, оно должно быть отменено. До отмены с 1 июля обязанности о возврате – репатриации – валютной выручки экспортеры должны были зачислять ее как в иностранной валюте, так и в рублях на счета в российских банках. Компании обязаны заранее сообщать банкам о сроках расчетов по сделкам согласно внешнеторговым контрактам. Если деньги приходили в банк с опозданием, бизнес штрафовали. Государство планирует постепенно перейти от контроля к проверке только сомнительных операций, к применению так называемого риск-ориентированного подхода. Инициатором ослабления валютного контроля традиционно выступал Минфин. Банк России указывал на риски дестабилизации платежного баланса.
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