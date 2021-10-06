Число россиян-банкротов выросло в 1,8 раза

6 октября. FINMARKET.RU -России активно пользуются традиционным и новым внесудебным способами личного банкротства для освобождения от долгов. Суды за девять месяцев 2021 года признали несостоятельными 137 485 граждан и индивидуальных предпринимателей, что в 1,8 раз больше, чем за сопоставимый период в 2020 году, а успешно через внесудебную процедуру личного банкротства прошли 2801 россиян, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru).

"Такая динамика связана с развитием самого института банкротства, постепенным ростом доверия к процедуре", - заявил замминистра экономического развития Илья Торосов журналистам.

За время существования с октября 2015 года судебной процедуры личного банкротства несостоятельными были признаны почти 420 тысяч граждан.

Граждане, как правило, сами инициируют свое, в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы. За январь-сентябрь 2021 года 95,15% дел о банкротстве граждане инициировали сами, годом ранее - в 94%.

"Банкротство граждан как социально-ориентированная законная процедура списания долга продолжает развиваться, что, несомненно, позитивно для экономики", - говорит руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Больше всего граждан-банкротов в январе-сентябре 2021 года было в Москве (7402), Московской области (7315), Краснодарском крае (6882), Санкт-Петербурге (6086), Самарской области (5917), Свердловской области (5595), Башкортостане (5340), Ростовской (4341), Челябинской (4152) и Волгоградской областях (3668).

Рост числа личных банкротств, проведенных по судебной процедуре, в 2021 году по сравнению с 2020-м незначительно отличается от зафиксированной ранее динамики. Показатели за 9 месяцев 2020 года превышали данные за аналогичный период 2019 года в 1,6 раза.

"Банкротство граждан продолжает набирать популярность, но существенного всплеска под влиянием пандемии не наблюдается, видимо, пострадавшим от нее гражданам удалось урегулировать свои долги с кредиторами", - отметил Юхнин.

С 1 сентября 2020 года в России действует бесплатная процедура личного банкротства через многофункциональные центры (МФЦ). Воспользоваться ей могут имеющие непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей и в отношении кого исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию, а потому первые освободившиеся от долгов с помощью нового инструмента граждане стали появляться только после 1 марта 2021 года.

За все время действия процедуры МФЦ опубликовали сообщения о завершении 2801 внесудебных банкротств граждан, свидетельствуют данные "Федресурса". Инициировать же его россияне пытались 13040 раз, но процедура была возбуждена только в 39,3% случаях (5120), 7920 заявлений МФЦ вернули. Впрочем, доля возвратов снижается - в первые месяцы запуска новой процедуры она доходила до 70-80%.

Общий размер задолженности граждан, сумевших добиться начала внесудебного банкротства, составил 1,78 млрд рублей. По итогам уже завершенных процедур гражданам списали порядка 985 млн рублей долгов.

Лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур с сентября 2020 года стали Омская область (327), Челябинская область (256), Пермский край (179), Краснодарский край (163), Алтайский край (159), Липецкая область (155), Самарская область (144), Республика Башкортостан (140).