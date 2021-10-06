Маркировку "Светофор" могут сделать обязательной

6 октября. FINMARKET.RU - Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил ввести в РФ обязательную маркировку продуктов питания по типу "Светофор". То есть выделять красным цветом переизбыток соли, сахара, жира и трансжиров, а их нормальные значения - зеленым. Речь идет о промышленно произведенных товарах, за исключением минеральной воды и специй. Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и в онлайн-магазинах. Об этом "Известиям" рассказали участники прошедшего 28 сентября совещания общественного совета при Роспотребнадзоре - глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов и председатель правления "Международной конфедерации обществ потребителей" (КонфОП) Дмитрий Янин. По их словам, необходимые поправки могут быть внесены в правила продажи отдельных видов товаров, которые закреплены в постановлении правительства.

Янин уточнил, что предложение об обязательном информировании покупателя через ценник и сайт торговой сети возникло из-за провала аналогичного, но добровольного проекта. Он стартовал с 2018 года, но пищевая индустрия его проигнорировала. Реализация новой инициативы не потребует вложений от производителей: им не придется менять упаковку. Более того, такой подход не отразится на продуктах, которые направляют на экспорт. Эксперт подчеркнул, что основная цель маркировки - снижение уровня неинфекционных заболеваний в России, в частности уменьшение количества диагнозов "ожирение".

Проект "Светофор" стартовал в 2018 году, его инициатором выступил Роспотребнадзор, напомнили "Известиям" в службе. Этапродовольственных товаров была и остается добровольной. В рамках общественного совета по предложению бизнеса эксперты обсуждали вопросы отношений продавца и производителя, которые могут давать потребителю дополнительную информацию о продукции, сказали в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор давал рекомендации производителям, которые готовы участвовать в добровольном проекте по цветовой маркировке товаров. Служба приводила расчеты суточных норм потребления сахара, соли, трансжиров и жирных кислот для продуктов. Избыточным считали содержание сахара более 22 г на 100 г твердых продуктов, это соответствовало красному цвету. Низкое содержание - 5 г на 100 г - соответствует зеленому. Более 18 г жиров на 100 г мясных и рыбных продуктов также считается высоким уровнем, а менее 3 г на 100 г твердых продуктов - низким. Производителям предлагали отвести на графические изображения до 30% упаковки, на ней в итоге должно было появиться четыре полоски.

Производители продуктов отмечают, что многие обычные товары могут попасть под красный цвет, например сливки, творог и сметана.