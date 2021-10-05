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05 октября 2021 года 11:15

Производство автомобильных шин восстанавливается

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Руслан Шамуков/ТАСС
Руслан Шамуков/ТАСС
5 октября. FINMARKET.RU - В 2020 году в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции выпуск шин по основным сегментам снизился на 9% и составил около 55 млн штук. Снижение объемов выпуска шин наблюдалось по всем видам, за исключением мото- и велошин, что сказалось на цене данной продукции, об этом вчера сообщили "Известиям" в Минпромторге.

Однако с начала 2021 года ситуация в сегменте стабилизировалась. С января по август т.г. производители выпустили 42,4 млн штук, что превысило объемы выпуска шин за аналогичный период 2020 года на 26,4%. При этом

72% в общем объеме выпуска пришлось на шины для легковых автомобилей.

В настоящее время производители шин возвращаются к допандемийным объемам производства, рынок восстанавливается, превышения спроса над предложением в сегменте недорогих шин в рознице не прогнозируется.

В связи с ростом мировых цен на основное сырье для выпуска шин и логистику, в 2021 году себестоимость выпуска легковых шин увеличилась по сравнению с декабрем 2020 года почти на 30%.

В Минпромторге напомнили, что вопросы ценообразования входят в компетенцию ФАС России.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  шины,  производство

 
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