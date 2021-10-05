Лекарства дорожают быстрее инфляции

на лекарственные препараты в августе 2021 года сократились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, однако за год цены выросли на 11,4%, показало исследование холдинга "Ромир". Основой для расчета являются данные о совершенных покупках, которые поступают от скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Индекс рассчитывается по реальным чекам с ценами на 67 препаратов и медицинских товаров из корзины потребления 15 тыс. российских домохозяйств, пишет "Независимая газета"

Показатель января 2019 года принят в индексе за 100%. Рост цен нав России вдвое обогнал инфляцию уже в мае, сообщал "Ромир". Тогда в годовом выражении рост достиг 11,1% и почти вдвое превысил официальную потребительскую инфляцию в 6%. В августе индекс достиг максимального показателя в 35,1%. За последние два года цены на лекарства в стране выросли уже на 26,5% по сравнению с августом 2018-го.

Получается, что лекарства дорожают гораздо быстрее, чем остальные товары. Недельная инфляция в России с 21 по 27 сентября ускорилась до 0,29%, таким образом с января инфляция за год увеличилась до 7,26% (в августе она была на уровне 6,7%).

В начале сентября по решению Минздрава подорожали 32 жизненно важных лекарства (ЖНВЛП): министерство согласовало повышение стоимости по заявкам производителей. Среди подорожавших препаратов - иммуноглобулин, средства против опухолей и эпилепсии. В июле антимонопольщики просили воздержаться "от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства", так как они могут искусственно поднять спрос на ЖНВЛП.

По подсчетам "Фармвестника", с ноября 2020 года Минздрав согласовал повышение цен на лекарства 51 производителя, 14 компаниям ведомство отказало. Издание отметило, что министерство повышает цену в том случае, если есть дефицит или риск дефицита на отдельные препараты. Чаще всего речь идет о дозировке лекарства или лекарственной форме.

По нашим данным, рост цен на лекарства несколько ниже, чем фиксирует "Ромир", мы ориентируемся, например, на исследование RNC Pharma, согласно которому рост составил около 8%, сказал "НГ" председатель Общественного совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Эксперт пояснил, что препараты из группы жизненно важных лекарств подорожали на 1% и менее. Стоимость этих лекарств регулируется государством: цены могут подниматься только один раз в году, а вот снижаться - несколько раз в зависимости от референтных торгов в разных странах.