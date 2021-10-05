Фонд дольщиков сможет получить дополнительные деньги на достройку проблемных домов

5 октября. FINMARKET.RU - У Фонда защиты прав дольщиков появилась возможность получить дополнительные 35 млрд руб. на достройку проблемных домов или выплаты компенсаций. Следственные органы начали признаватьпотерпевшим и гражданским истцом по уголовным делам против недобросовестных застройщиков, пишет "Российская газета"

Сейчас Набсовет фонда принял решение по восстановлению прав 89,2 тыс. граждан по домам более чем 300 застройщиков. Возбуждено 268 уголовных дел, на имущество подозреваемых и обвиняемых в 35,5 млрд руб. наложен арест, при этом ущерб, причиненный этими застройщиками, оценивается в 140 млрд руб. (такая сумма направлена фондом и регионами на восстановление прав дольщиков). По остальным объектам фонд направляет обращения в правоохранительные органы для проведения проверок и рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Однако до сих пор оснований для возмещения затрат из бюджета даже за счет арестованного имущества не было - у фонда не было статуса потерпевшего и гражданского истца по этим уголовным делам. Ситуация изменилась летом - рабочая группа Генпрокуратуры поддержала предложение фонда взять на контроль качество и эффективность рассмотрения обращений фонда в правоохранительные органы.

Сейчас фонд дополнительно признан потерпевшим по трем уголовным делам и гражданским истцом по 13 делам. И Фонд намерен взыскать с застройщиков 7,6 млрд руб. В случае взыскания средств они в дальнейшем будут направлены на восстановление прав дольщиков других проблемных объектов, сообщили в фонде.

Сейчас в реестре проблемных домов числится около 3000 домов 1110 застройщиков из 74 регионов.