Рубль может быть интересен иностранцам для торговой стратегии carry trade

5 октября. FINMARKET.RU -оказался единственной валютой развивающихся стран, которая может быть интересна иностранцам для торговой стратегии- ее суть в том, чтобы брать займы в валютах развитых стран, где процентные ставки ниже, и инвестировать их в инструменты с более высокой доходностью в валютах развивающихся экономик. С начала года рубль среди 24 валют развивающихся рынков показал доходность по операциям carry trade в 7%, подсчитал для "Ведомостей" начальник отдела глобальных исследований "Открытие инвестиций" Михаил Шульгин. Лучше результат только у аргентинского песо, но с точки зрения риска Аргентина уступает России по многим фундаментальным показателям, отмечает он.

Инвесторы в стратегии carry trade зарабатывают на разнице процентных ставок. А поскольку разница ставок в долларах и рублях сейчас существенна, нерезидентам выгодно привлекать валюту под низкую процентную ставку и размещать в рублях под высокую. Стратегия carry trade подходит для крупных хедж-фондов, объясняет главный инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Барри Эрлих. Такие фонды конвертируют взятые под низкую процентную ставку доллары в рубли и покупают ОФЗ или другие ценные бумаги с высокой доходностью. Ставка делается на то, что рубль останется примерно на том же уровне, что и доллар США, или, возможно, укрепится по отношению к нему. В абсолютном большинстве случаев сделки carry trade заключаются на короткий срок (овернайт, один рабочий день) и при росте волатильности на финансовом рынке сворачиваются.

В сентябре carry trade c рублем при условии использования доллара какфондирования обеспечивала доходность на уровне 1,3% - снова второй результат после Аргентины, говорит Шульгин. Но все основные конкуренты рубля в сегменте ЕМ (развивающихся стран) имеют отрицательную реальную доходность с поправкой на инфляцию.

Если подразумевать carry trade c долларом в качестве валюты инвестиций в корзину ЕМ, то эта стратегия теряет привлекательность сейчас на развивающихся рынках, говорит Шульгин: "Но рубль выглядит белой вороной благодаря позитивной динамике сырьевых цен, которая вряд ли уйдет в ближайшие месяцы, а также благодаря повышению ключевой ставки Банком России". Если заменить валюту финансирования на евро, то carry c рублем выглядит привлекательно в текущих рыночных условиях с учетом низкой волатильности, отмечает аналитик.