- декларации об инвестиционных намерениях,
- свода инвестиционных правил с алгоритмами подключения к инфраструктуре,
- инвестиционной карты региона с данными об инфраструктуре и мерах поддержки,
- реестра проектов,
- создание агентства инвестиционного развития (АИР) и инвесткомитета при губернаторе.
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05 октября 2021 года 09:25
Регионам даны первые рекомендации по стандартизации инвестдеятельности
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5 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития утвердило первый пакет методических рекомендаций для внедрения инвестиционного стандарта в регионах, пишет "Коммерсант". Пока в эту работу включились 11 пилотных территорий - Москва и область, Татарстан, Мордовия, Забайкальский край, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Воронежская, Новгородская, Нижегородская области. Этот список расширяется - еще в июне власти говорили лишь о семи пилотных регионах и планах по охвату не менее 15 в 2022 году. Создаваемая система поддержки инвестиций состоит из шести элементов и предполагает появление у региона:
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Ключевые слова: РФ, регионы, инвесторы, рекомендации
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