Регионам даны первые рекомендации по стандартизации инвестдеятельности

5 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития утвердило первый пакет методических рекомендаций для внедрения инвестиционного стандарта в регионах, пишет "Коммерсант" . Пока в эту работу включились 11 пилотных территорий - Москва и область, Татарстан, Мордовия, Забайкальский край, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Воронежская, Новгородская, Нижегородская области. Этот список расширяется - еще в июне власти говорили лишь о семи пилотных регионах и планах по охвату не менее 15 в 2022 году.

Создаваемая система поддержки инвестиций состоит из шести элементов и предполагает появление у региона:

декларации об инвестиционных намерениях,

свода инвестиционных правил с алгоритмами подключения к инфраструктуре,

инвестиционной карты региона с данными об инфраструктуре и мерах поддержки,

реестра проектов,

создание агентства инвестиционного развития (АИР) и инвесткомитета при губернаторе.

Все элементы будут приняты до конца года, пока же утвержденныекасаются трех из них: написания инвестдеклараций, создания агентств развития и инвесткомитетов.

Согласно рекомендациям, декларация должна состоять из четырех блоков: цель инвестразвития, характеристика региона, его обязательства, команда. Документ рекомендуется утверждать главе региона на срок его полномочий.

Агентства инвестиционного развития по замыслу центра должны стать площадками по поддержке инвестиций, им предстоит сопровождать инвестпроекты на всем их жизненном цикле, консультировать инвесторов, содействовать бизнесу в получении разрешений, а госорганам - в разработке программ инвестразвития.

Разрешать неурегулированные агентством споры предстоит инвесткомитету - он будет рассматривать вопросы, связанные с нарушениями инвестдеклараций, несоблюдением правил, исполнением обязательств региона и инвестора. Возглавлять комитет рекомендуется главе региона.