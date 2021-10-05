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05 октября 2021 года 08:50
Минфин назвал перегревом ситуацию с ростом цен на продукты
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Антон Новодережкин/ТАСС
5 октября. FINMARKET.RU - В росте цен на продукты питания в этом году власти увидели признаки перегрева. Как пишут "Известия", такой термин по отношению к сложившейся в этом году ситуации на потребительском рынке используется впервые. Он фигурирует в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Документ Минфина внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета. В экономической теории под перегревом экономики понимается неспособность производственных мощностей страны удовлетворить возросший спрос на товары и услуги. Его признаками принято считать высокий рост ВВП, ускорение инфляции, снижение уровня безработицы, дефицит производственных мощностей, а основной причиной - необоснованно большие государственные расходы. К внутренним причинам такого сценария Минфин относит опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям. Из внешних факторов на это повлияли бюджетно-кредитная накачка денег в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных товарных группах. Указанные факторы, по оценке министерства, формируют "повышенный инфляционный фон". Как считает Минфин, признаки перегрева в потребительском секторе частично основаны на временных факторах. В частности, среди них повышенный внутренний спрос вследствие ограничений международного авиасообщения. При этом министерство признает, что наиболее острая ситуация складывается с ценами на продовольственные товары массового спроса. Вместе с тем министерство характеризует политику ЦБ по таргетированию инфляции как ответственную и ожидает возвращения показателя роста цен к целевому ориентиру в 4% уже в 2022 году. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) "Известиям" сообщили, что постоянно проводят мониторинг и анализ стоимости продуктов питания в рамках поручения президента. При этом там подчеркнули, что не ведут разработку законопроекта, который ограничивает наценки на продукты в торговых сетях.
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