Какие регионы покажут наибольший рост зарплат

4 октября. FINMARKET.RU - В 2020 году номинальная заработная плата увеличивалась во всех субъектах России, и в 2021-м эта тенденция сохранится, говорится в прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го. Наиболее высокие темпы роста ожидаются в Москве и Тамбовской области — они достигнут 9,8%. При этом, по данным Росстата, в январе 2021 года средняя зарплата в этих регионах составляла 93 тыс. и 29 тыс. рублей соответственно. В лидерах по темпам роста оказался и Санкт-Петербург — заработки местных жителей там увеличатся на 9,5% относительно январских 66 тыс. рублей, а также Калмыкия и Забайкальский край (+9,1% от 30,5 тыс. и 45,3 тыс. соответственно). Замыкает список регионов с наибольшим увеличением номинальных зарплат Дагестан: там они вырастут на 9% относительно 28 тыс. рублей, пишут "Известия"

Худшую динамику заработки граждан покажут в Коми, говорится в прогнозе: прирост окажется ниже инфляции и составит 4%.

Вместе с тем в абсолютных величинах наиболее высокие показатели номинальной заработной платы (свыше 90 тыс. рублей в месяц) ожидаются в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Москве, Магаданской и Сахалинской областях, а также Камчатском крае. Наименьшие (ниже 32 тыс. рублей в месяц) — в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ивановской области. Причем разница между максимальным (Чукотский автономный округ — 130 тыс. рублей) и минимальным значением (Ивановская область — 31 тыс. рублей) составит 4,2 раза, констатировали в министерстве.

Представлены в прогнозе и ожидания с более далеким горизонтом. К 2024 году номинальная зарплата продолжит расти во всех регионах, причем наиболее высокие темпы прогнозируются в Алтайском крае (+7,6% по консервативному варианту и +8% по базовому), Воронежской области (+7,7% и +8% соответственно) и Ярославской области (на +6,4% и на +8,5%). В топ регионов с лучшими результатами попали также Башкортостан (+4,8% и +9%), Новосибирская область (+7% и +9%), Дагестан (+7,9% и +9,6%) и, наконец, Калмыкия (+9,7% и +9,8%).

При этом регионы-лидеры по абсолютным значениям номинальной заработной платы в прогнозный период, а также разница между максимальными и минимальными ее значениями сохранятся, следует из документа.

В среднем по России в 2021 году прирост номинальнойсоставит 9,3%.