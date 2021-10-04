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04 октября 2021 года 09:39
Передачу прав на бизнес-модель могут освободить от НДС
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Владимир Гердо/ТАСС
4 октября. FINMARKET.RU - Минфин предлагает расширить перечень сделок, не подлежащих обложению НДС,- как следует из проекта изменений в Налоговый кодекс, освободить от налога планируется операции по передаче исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на их использование на основании договоров коммерческой концессии, то есть франшизы. Законопроект разработан в рамках мероприятий по трансформации делового климата - в Минфине полагают, что изменения станут стимулом "экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности", пишет "Коммерсант". Договоры франшизы предполагают, что одна компания (франчайзи) получает от другой, правообладателя или так называемого франчайзера, разрешение на использование товарного знака, фирменного стиля, ноу-хау и, по сути, готовую бизнес-модель за определенную плату. На сумму вознаграждения за предоставление исключительных прав и начисляется НДС. Вопрос с НДС в рамках договоров франчайзинга сейчас решается неоднозначно. С одной стороны, согласно действующей редакции Налогового кодекса, от налога освобождаются только операции по передаче исключительных прав на основании лицензионных договоров. С другой - суды порой признают право на применение льготы и в рамках франшизы к отдельным объектам исключительных прав, если компания ведет их раздельный учет.
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