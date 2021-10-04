Передачу прав на бизнес-модель могут освободить от НДС

4 октября. FINMARKET.RU - Минфин предлагает расширить перечень сделок, не подлежащих обложению,- как следует из проекта изменений в Налоговый кодекс, освободить от налога планируется операции по передаче исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на их использование на основании договоров коммерческой концессии, то есть франшизы.

Законопроект разработан в рамках мероприятий по трансформации делового климата - в Минфине полагают, что изменения станут стимулом "экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности", пишет "Коммерсант" . Договоры франшизы предполагают, что одна компания (франчайзи) получает от другой, правообладателя или так называемого франчайзера, разрешение на использование товарного знака, фирменного стиля, ноу-хау и, по сути, готовую бизнес-модель за определенную плату. На сумму вознаграждения за предоставление исключительных прав и начисляется НДС.

Вопрос с НДС в рамках договоров франчайзинга сейчас решается неоднозначно. С одной стороны, согласно действующей редакции Налогового кодекса, от налога освобождаются только операции по передаче исключительных прав на основании лицензионных договоров. С другой - суды порой признают право на применение льготы и в рамках франшизы к отдельным объектам исключительных прав, если компания ведет их раздельный учет.