Право ФНС блокировать спецсчета предлагают узаконить

4 октября. FINMARKET.RU - Минфин предложил устранить пробел в законодательстве и прописать в Налоговом кодексе право налоговиков блокировать и списывать средства со специальных счетов. Об этом говорится в программном документе ведомства - Основных направлениях налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг. В нем сказано, что законодательству требуется гармонизация "в части взыскания обязательных платежей, регулируемых Налоговым кодексом <...> и применения обеспечительных мер в отношении этих (специальных) счетов", пишут "Ведомости"

Спецсчета предназначены для определенных типов операций. Например, для выполнения гособоронзаказа. Их открывают участники госзакупок - для доступа к тендеру нужно внести на спецсчет часть нужной для исполнения контракта суммы в качестве гарантии для заказчика. К спецсчетам также относятся эскроу-счета, которые с июля 2019 г. стали обязательны для всех застройщиков, - на них хранятся деньги дольщиков. Спецсчета, например, должны открывать управляющие организации для приема оплаты услуг ЖКХ. Такиеобязательны и для клиринговых сделок - когда компании взаимно засчитывают друг другу поставленные товары или услуги, а разница оплачивается одной из сторон.

Налоговые органы и сейчас могут заблокировать или списать средства на спецсчете, но часто сталкиваются при этом с определенными сложностями.

Минфин разъяснял, что банкам следует исполнять решения налоговых органов с учетом ограничений и исключительно за счет средств должника - например, в пределах его вознаграждения, которое также аккумулируется на этом спецсчете. Учитывая противоречивость судебной практики, ЦБ выступал за законодательное решение вопроса.