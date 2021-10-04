Банкам запретят списывать долги россиян с соцвыплат

4 октября. FINMARKET.RU - Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Его авторы предлагают ввести запрет на списание банками в счет погашения задолженности по потребительскому кредиту единовременных выплат, предоставляемых населению в качестве мер социальной поддержки, пишут "Известия"

Также новые нормы усиливают защиту социальных выплат от списания по исполнительным документам судов. Теперь в перечень доходов, на которые не может быть наложено взыскание в рамках закона "Об исполнительном производстве", будут внесены все социальные выплаты, осуществляемые на основании актов президента и правительства. В том числе средства, выплачиваемые государством беременным женщинам, малоимущим гражданам на основании социального контракта.

При этом часть социальных выплат всё же может пойти на погашение долгов, но для этого должно быть обязательное добровольное согласие человека.

"Даже при таком добровольном согласии, если жизненная ситуация изменилась и гражданину потребовался возврат списанных средств социальных выплат, он сможет обратиться к банку с таким заявлением в течение 14 дней после списания. А банк обязан в течение трех рабочих дней возвратить эти денежные средства на банковский счет гражданина", - отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении "Известий".

В пресс-службе ЦБ РФ изданию сообщили, что поддерживают инициативу и активно участвуют в разработке законопроекта. Важно разделять списание средств со счетов граждан в рамках исполнительного производства (принудительного) и списания на основе заранее данных заемщиком согласий в рамках заключенных договоров, уточнили в Банке России. Там отметили, что закон об исполнительном производстве защищает соцпособия от взыскания и ареста, однако возникали ситуации, когда отправитель средств не указывал или неверно указывал код выплаты, в связи с чем банк не мог автоматически идентифицировать их, и они теряли свой "иммунитет".