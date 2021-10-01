Отрасли с наибольшим темпом роста зарплат

1 октября. FINMARKET.RU - За последние 10 лет номинальныеросли во всех отраслях российской экономики, однако повышались они разными темпами, следует из расчетов, которые для "Известий" подготовили эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По данным Росстата с 2011 по 2021 год (январь-июнь), среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в стране выросла в 2,3 раза и достигла почти 58,8 тыс. рублей. По-прежнему самые высокие доходы у работников, занятых в добыче полезных ископаемых. Однако, как указали эксперты РЭУ, за прошедший период в межотраслевом зарплатном неравенстве произошли существенные изменения.

Прежде всего это связано с опережающим темпом роста в некоторых секторах. Эксперты университета составили топ-5 отраслей с самыми высокими темпами прироста зарплат за 10 лет.

На 1-м месте рэнкинга расположился сектор, который связан с добычей, но не нефти, а "добычей питания". Он включает сельское, рыбное, лесное хозяйства, а также охоту и рыбоводство. За почти 10 летзарплат в этом сегменте составил 283,6%.

На 2-м месте рэнкинга - здравоохранение и социальные услуги с показателем роста на 277,1%. Толчком для увеличения зарплат в этой сфере стал майский указ президента от 2012 года, который поставил перед правительством задачу повышения к 2018 году средней оплаты труда врачей до 200% от средней зарплаты в соответствующем регионе. Отдельный вклад в увеличение доходов медиков внесла пандемия, когда государство ввело дополнительные выплаты.

Еще одним бенефициаром майского указа 2012 года стали и работники сферы образования. Этот сектор занял 3-е место в топе отраслей по темпам роста зарплат с показателем 266%. Помимо уже упомянутой причины на увеличение доходов преподавателей оказали влияние стимулирующие выплаты, индексация зарплаты, а также нацпроект "Образование".

Замыкают топ-5 секторов с максимальными зарплатами металлургическое и химическое производства с темпами увеличения доходов на 257,3% и на 242,6% соответственно.

Успехи в этих отраслях эксперты объясняют рыночными факторами: модернизацией производства, рационализацией труда, увеличением доли в мировом производстве и росте экспорта. Помимо этого, свою роль сыграло и увеличение цен на глобальном рынке на продукцию указанных отраслей.