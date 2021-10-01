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01 октября 2021 года 11:28
Отрасли с наибольшим темпом роста зарплат
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Юрий Смитюк/ТАСС
1 октября. FINMARKET.RU - За последние 10 лет номинальные зарплаты росли во всех отраслях российской экономики, однако повышались они разными темпами, следует из расчетов, которые для "Известий" подготовили эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова. По данным Росстата с 2011 по 2021 год (январь-июнь), среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в стране выросла в 2,3 раза и достигла почти 58,8 тыс. рублей. По-прежнему самые высокие доходы у работников, занятых в добыче полезных ископаемых. Однако, как указали эксперты РЭУ, за прошедший период в межотраслевом зарплатном неравенстве произошли существенные изменения. Прежде всего это связано с опережающим темпом роста в некоторых секторах. Эксперты университета составили топ-5 отраслей с самыми высокими темпами прироста зарплат за 10 лет. На 1-м месте рэнкинга расположился сектор, который связан с добычей, но не нефти, а "добычей питания". Он включает сельское, рыбное, лесное хозяйства, а также охоту и рыбоводство. За почти 10 лет рост зарплат в этом сегменте составил 283,6%. На 2-м месте рэнкинга - здравоохранение и социальные услуги с показателем роста на 277,1%. Толчком для увеличения зарплат в этой сфере стал майский указ президента от 2012 года, который поставил перед правительством задачу повышения к 2018 году средней оплаты труда врачей до 200% от средней зарплаты в соответствующем регионе. Отдельный вклад в увеличение доходов медиков внесла пандемия, когда государство ввело дополнительные выплаты. Еще одним бенефициаром майского указа 2012 года стали и работники сферы образования. Этот сектор занял 3-е место в топе отраслей по темпам роста зарплат с показателем 266%. Помимо уже упомянутой причины на увеличение доходов преподавателей оказали влияние стимулирующие выплаты, индексация зарплаты, а также нацпроект "Образование". Замыкают топ-5 секторов с максимальными зарплатами металлургическое и химическое производства с темпами увеличения доходов на 257,3% и на 242,6% соответственно. Успехи в этих отраслях эксперты объясняют рыночными факторами: модернизацией производства, рационализацией труда, увеличением доли в мировом производстве и росте экспорта. Помимо этого, свою роль сыграло и увеличение цен на глобальном рынке на продукцию указанных отраслей.
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