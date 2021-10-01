Счетная палата предлагает снять ограничения по срокам использования маткапитала

предложила снять ограничения по срокам использования материнского капитала. Как показал проведенный Счетной палатой аудит, с 2007 года сертификаты получили более 10 млн семей, а 77% из них уже воспользовались средствами маткапитала полностью или частично. Преимущественно полученные средства семьи направляют на улучшение своих жилищных условий, на втором месте – образование детей, говорится в сообщении Счетной палаты.

"Расходы на материнский капитал являются прямыми государственными инвестициями не только в развитие человеческого капитала, но и в отдельные отрасли экономики. Так, на улучшение жилищных условий семьи израсходовали 2,7 трлн рублей. Это 93% всех расходов. И это одно из самых важных свойств маткапитала, которое мы отмечаем. Деньги идут непосредственно в экономику на развитие жилищного строительства", – отметил на коллегии аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, процитированный в сообщении ведомства.

Всего за 2009-2020 годы на реализацию маткапитала израсходовано 2,9 трлн рублей.

В целом проверка показала, что предоставление материнского капитала организовано на достаточно качественном уровне. Однако отдельные нарушения и недостатки, установленные Счетной палатой, негативно сказались на реализации гражданами права на

Проверка также выявила ряд системных проблем, свидетельствующих о необходимости дальнейшего совершенствования материнского капитала.

Одна из таких проблем касается остатков средств на счетах граждан, использовавших маткапитал в полном объеме. Эти остатки образовались из-за индексации размера маткапитала, которая была произведена в период между подачей гражданином заявления на получение средств в полном объеме и их непосредственным перечислением.

Другая проблема - неравные возможности реализации маткапитала для семей с одним ребенком и двумя детьми. "Дело в том, что при рождении первого ребенка семья получает ежемесячное пособие до 3 лет из федерального бюджета. На второго ребенка такое пособие уже не выплачивается, но разрешается использовать средства маткапитала. Таким образом получается неравное положение, когда семьи с одним ребенком имеют поддержку из федерального бюджета, сохраняя при этом маткапитал в полном объеме. А семьи со вторым ребенком вынуждены тратить средства маткапитала на текущие расходы, сокращая тем самым возможности его использования на улучшение жилищных условий и образование детей. Мы предлагаем это урегулировать", – отметил Штогрин.

Что касается мнения непосредственных получателей маткапитала, то для них одной из основных проблем являются ограничения на право использования сертификата. На это указало 23,4% участников опроса, организованного Счетной палатой в ходе проверки. "В настоящее время до исполнения ребенку трех лет средства маткапитала можно использовать на получение кредита, дошкольное образование, приобретение товаров для детей-инвалидов и ежемесячные выплаты. При этом их нельзя использовать на покупку жилья, иные виды образования и накопительную пенсию, – уточнил аудитор. – Мы предлагаем это ограничение снять. По нашим расчетам, такая мера затронула бы более 1,5 млн человек, которые получили сертификаты в период с 2018 по 2020 год и на 1 января 2021 года не обращались за использованием маткапитала. На реализацию этого предложения потребуется порядка 47,2 млрд рублей".