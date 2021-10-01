Сумма российского экспорта по итогам года превысит полтриллиона долларов

1 октября. FINMARKET.RU - Сумма российского экспорта по итогам года превысит $500 млрд - впервые с 2013 г., прогнозируют в банке Citi. Уже сейчаспродаж за рубеж близки к многолетним максимумам, а рост цен на основные сырьевые товары продолжается, уточняется в аналитической записке "Рекордные объемы торговли вряд ли потянут за собой рубль", пишут "Ведомости"

По данным таможни, объем экспорта в денежном выражении за январь-июль составил $187,4 млрд. Причем в июле было продано за рубеж товаров на сумму $48,9 млрд (рост к июню на 13,7%, к июлю прошлого года - на 98,2%). Последний раз значения, превышающие эту сумму, были зафиксированы в декабре 2013 г. ($49,6 млрд).

Разгон экспорта аналитики Citi связывают с ценовым ралли на сырьевых рынках - прежде всего на нефтегазовых.

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев считает, чтов этом году продолжит разгоняться благодаря восстановлению мировой экономики и повышению цен на энергоресурсы во 2-м полугодии 2021 г. Впрочем, по его мнению, ближе к концу года начнут появляться признаки замедления - если не будет аномально холодной зимы, то стоимость топлива, скорее всего, окажется под давлением.

В любом случае если глобальная экономика не войдет в стагнацию, то рост российского экспорта в 2022 г. продолжится, хотя и менее высокими темпами, добавил Данильцев. Главный риск - обострение диспропорций именно на внутреннем рынке, что провоцирует трудности для вывоза товаров, особенно сырьевых, резюмировал эксперт.

В 2022 г. Citi ожидает продолжения роста российского экспорта - в банке с оптимизмом смотрят на перспективы цен сырьевых товаров, согласился главный экономист Citi в России, на Украине и в Казахстане Иван Чакаров.

Российский экспорт в 2020 г. составил $338,2 млрд (на 20,7% меньше, чем в 2019 г.). В 2019 г. его размер оценивался в $424,5 млрд. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2021 г. объем российского экспорта ожидается в размере $454,7 млрд, в 2022 г. - $486 млрд.