Самозанятые жалуются на отсутствие отпускных и медстраховки

1 октября. FINMARKET.RU - В России работа через платформы постепенно становится самостоятельным видом трудовой деятельности, однако пока вопрос о ее юридическом статусе остается нерешенным, к такому выводу по итогам исследования этого вида занятости пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР).

Занятые в платформенной экономике - это люди, использующие приложение (например, Uber) или онлайн-сервис (например, Profi.ru), чтобы найти клиентов и предоставить им свои услуги, пишет "Коммерсант" . Точное число таких работников в РФ неизвестно и может составлять от 2 млн до 5 млн человек - что, по данным ЦСР, сопоставимо с другими странами мира.

Для большинства платформенных занятых в РФ (для 86%) доход от платформенной деятельности также является основным, однако до половины из них все-таки получают средства и другим образом.

В числе главных плюсов платформенной занятости называются возможность самостоятельно выбирать проекты и задачи (46%), управлять рабочей нагрузкой (46%) и работать удаленно (37%). А среди основных недостатков этого вида занятости респонденты выделили сложность процедуры регистрации на платформе (31%), отсутствие социальных льгот (20%) и переработки (17%).

Невозможность претендовать на социальную защиту наряду с задержкой оплаты также называется опрошенными среди главных причин прекращения сотрудничества с платформами (по 25%). Наиболее востребованными среди мер поддержки, по оценкам респондентов, для них были бы оплачиваемый отпуск, декрет и медстраховка.