За год ставки по кредитам подскочили почти на 2,5 пункта

1 октября. FINMARKET.RU - За год средняя ставка по потребительским кредитам на срок свыше года увеличилась почти на 2,5 п.п.: в сентябре 2020-го она составляла 10,1%, а в сентябре 2021-го - 12,4%. Такую статистику "Известиям" предоставили в финансовом маркетплейсе "Сравни.ру".

В то же время, согласно мониторингу маркетплейса, средняя максимальная ставка по потребзаймам по состоянию на 28 сентября достигла 17,4%, увеличившись на 0,4 п.п. только за последние полмесяца - с момента повышения ключевого показателя ЦБ до 6,75%.

При этом размер средней минимальнойпо потребкредитам равен 9,2%. Самые дешевые предложения по займам начинаются от 5,5%, следует из данных "Сравни.ру".

Между тем в крупнейших банкам, опрошенных "Известиями" относительно изменениях стоимости потребкредита за прошедший год, отметили противоположную тенденцию, а именно снижение размера средних ставок по этому продукту или их сохранение.

Предпосылок для снижения ставок на кредитные продукты не предвидится, едины во мнении опрошенные "Известиями" эксперты. По словам директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина, в ближайшее время причин для удешевления займов за исключением разовых акций отдельных игроков рынка нет. Однако он уверен, что рост ставок будет не столь стремительным, так как финорганизации постараются компенсировать поддержание их уровня на комфортных значениях увеличением стоимости дополнительных услуг и комиссий, уплачиваемых при выдаче кредита, пояснил эксперт.

При прогнозируемом росте ключевого показателя до 7-7,25% в сегменте потребительского кредитования ставки могут увеличиться до 14,5-22% в зависимости от типа ссуды, оценил Бородулин. Если же ЦБ не будет повышать ключевую ставку, то к концу года средневзвешенные проценты по займам вырастут на 0,5-0,8 п.п., или до 12,9-13,2%, полагает директор по маркетингу "Сравни.ру" Никита Самарин.

В банках также ожидают удорожания кредитных продуктов. До конца года средняя процентная ставка по потребительским займам в целом по рынку продолжит рост и может увеличиться до 13%, спрогнозировали в ДОМ.РФ.