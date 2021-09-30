Семейную ипотеку предлагают расширить на вторичку

30 сентября. FINMARKET.RU - Семейную ипотеку предложили распространить на вторичное жилье в городах, где практически нет новостроек. С такой инициативой выступил ОНФ

Действующие правила семейной ипотеки могут вызывать вопросы и недопонимание со стороны граждан: не исключена вероятность возникновения путаницы в определении жилья на первичном и вторичном рынках в связи с отсутствием четких характеристик каждого из них. Об этом сказано в письме ОНФ в адрес "Дом.РФ" (оператор программы), с которым ознакомились "Известия" .. Общественники предложили дать четкое определение первичного жилья, подпадающего под льготную программу.

Семейнаясегодня распространяется на покупку у юрлиц возводимого жилья по договору участия в долевом строительстве или готового по договору купли-продажи. Но нет однозначного понимания, могут ли выступать продавцом, например, унитарные предприятия и индивидуальные предприниматели. Также неясно, если права требования на квартиру переуступались несколько раз, необходимо ли учитывать только последнего продавца или всю цепочку. Кроме того, непонятно, являются ли первичным жильем реконструированные девелоперами дома и так далее, пояснил "Известиям" заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

В городах, где не строится жилье, невозможно воспользоваться самыми распространенными льготными программами, сказал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" гендиректор РАСК Николай Алексеенко. "Поэтому мы предлагаем распространить программу семейной ипотеки на вторичное жилье в тех городах, где отсутствует жилищное строительство. Возможно, стоит рассмотреть разработку специальных критериев: к примеру, если в городе жилье не строится в течение трех-пяти лет, то семейная ипотека автоматически распространяется на вторичное жилье", - сказал он.

В "Дом.РФ" "Известиям" сообщили, что получили письмо ОНФ. Ответ будет направлен в ближайшее время, добавили там.