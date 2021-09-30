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30 сентября 2021 года 10:09
Привлекательность регистрации воздушных судов в РФ повысят
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Михаил Терещенко/ТАСС
30 сентября. FINMARKET.RU - Минтранс направил на рассмотрение в авиакомпании предложения Росавиации по подготовке специалистов в сфере поддержания летной годности (инспекторов AID). Задача разработать учебный курс была поставлена по итогам совещания "о создании конкурентоспособных условий регистрации самолетов в госреестре РФ", пишет "Коммерсант". С 2023 года регистрация новых ввозимых воздушных судов (ВС) должна стать обязательной. Действующий же флот перевозчики не торопятся регистрировать в РФ: из 1 тыс. эксплуатируемых в РФ самолетов более 700 числятся в бермудском и ирландском реестрах. В письме замглавы Росавиации Алексея Новгородова отмечается, что программа подготовлена в соответствии с требованиями, которые бермудские авиационные власти предъявляют к квалификации и опыту работы специалистов в сфере поддержания летной годности ВС. "Все мероприятия проводятся с целью гармонизации процессов в области поддержания летной годности ВС со стандартами, принятыми в ICAO, для повышения уровня безопасности полетов и создания конкурентоспособных условий регистрации ВС в госреестре РФ",- прокомментировали "Коммерсанту" в Росавиации. Там добавили, что разработкой учебного курса занимается МГТУ ГА. Вместе с тем, как отметил источник издания в одной из авиакомпаний, привлекательность иностранных реестров обусловлена скоростью и прозрачностью процедур, которые обеспечивает сравнительно небольшой штат сотрудников.
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Ключевые слова: Россия, авиация, регистрация
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