Привлекательность регистрации воздушных судов в РФ повысят

30 сентября. FINMARKET.RU - Минтранс направил на рассмотрение в авиакомпании предложения Росавиации по подготовке специалистов в сфере поддержания летной годности (инспекторов AID). Задача разработать учебный курс была поставлена по итогам совещания "о создании конкурентоспособных условий регистрации самолетов в госреестре РФ", пишет "Коммерсант" . С 2023 годановых ввозимых воздушных судов (ВС) должна стать обязательной. Действующий же флот перевозчики не торопятся регистрировать в РФ: из 1 тыс. эксплуатируемых в РФ самолетов более 700 числятся в бермудском и ирландском реестрах.

В письме замглавы Росавиации Алексея Новгородова отмечается, что программа подготовлена в соответствии с требованиями, которые бермудские авиационные власти предъявляют к квалификации и опыту работы специалистов в сфере поддержания летной годности ВС. "Все мероприятия проводятся с целью гармонизации процессов в области поддержания летной годности ВС со стандартами, принятыми в ICAO, для повышения уровня безопасности полетов и создания конкурентоспособных условий регистрации ВС в госреестре РФ",- прокомментировали "Коммерсанту" в Росавиации. Там добавили, что разработкой учебного курса занимается МГТУ ГА.

Вместе с тем, как отметил источник издания в одной из авиакомпаний, привлекательность иностранных реестров обусловлена скоростью и прозрачностью процедур, которые обеспечивает сравнительно небольшой штат сотрудников.