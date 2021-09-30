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30 сентября 2021 года 09:22
Выдачу необеспеченных кредитов могут ограничить
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Антон Новодережкин/ТАСС
30 сентября. FINMARKET.RU - Законопроект о количественном ограничении кредитования может быть принят в ноябре 2021 года, сообщил "Российской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, ограничения коснутся не граждан, а отдельных банков, которые накапливают риски, агрессивно выдавая необеспеченные кредиты гражданам. Залогового кредитования - ипотеки и автокредитов - инициатива не коснется. По мнению экспертов, мера позволит своевременно регулировать риск-аппетит предпроблемных игроков розничного рынка, а заемщики не пострадают. "Закон может вступить в силу в следующем году, - уточнил Аксаков. - Решение о жесткости принимаемых мер будет зависеть от ЦБ. Регулятор сможет либо лимитировать банкам выдачу потребительских кредитов, либо вовсе временно запретить это делать. Мера коснется банков, которые накапливают риски, агрессивно наращивая портфель необеспеченных кредитов". Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила наделить ЦБ на законодательном уровне полномочиями по установлению количественных ограничений на выдачу рискованных кредитов. "Надеюсь, законопроект в ближайшее время пройдет", - сказала глава ЦБ, выступая в Совете Федерации. Набиуллина отметила, что темпы роста необеспеченного кредитования в период роста экономики ускорились. На это, по ее словам, повлияли и повысившиеся инфляционные ожидания, и привлекательные ставки. Законопроект об ограничении ЦБ числа выдаваемых кредитов был внесен в Госдуму в марте. В нем говорится, что "Банк России на основании решения совета директоров вправе устанавливать для кредитных организаций и микрофинансовых организаций прямые количественные ограничения и период", в течение которого они применяются. В первую очередь ограничения будут направлены на кредиты наличными, кредитные карты и POS-кредиты.
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Ключевые слова: Россия, кредиты, ограничение
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