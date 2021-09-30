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30 сентября 2021 года 08:29
Россиянам хотят предложить раньше оплачивать налоги
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Александр Рюмин\ТАСС
30 сентября. FINMARKET.RU - Госдума в октябре рассмотрит законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ", представленный в нижнюю палату депутатами "Единой России" от Владимирской области. Документом предлагается изменить сроки уплаты физлицами транспортного, земельного и имущественного налогов. Вместо 1 декабря гражданам будет необходимо перечислить деньги не позднее сентября. "Установленный в настоящее время срок уплаты имущественных налогов для налогоплательщиков - физических лиц (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов. Это приводит к неравномерной наполняемости бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, включая их дорожные фонды, а также к отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения возложенных полномочий и принятых расходных обязательств", - говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении "Известий". Информацию о включении законопроекта в повестку работы парламента в октябре подтвердили "Известиям" в комитете Госдумы по бюджету и налогам. При этом от оценки перспектив принятия документа воздержались, сославшись на то, что после выборов структура нового состава и руководства комитета пока не сформирована. Во фракциях Госдумы отнеслись к инициативе по-разному, однако согласились, что нужно пойти навстречу регионам. Правда, для этого придется полностью переносить всю финансовую отчетность на сентябрь. Эксперты не уверены, что население эту инициативу одобрит.
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