Сбор для неэкологичных товаров предлагают увеличить

29 сентября. FINMARKET.RU -подготовило новую методику расчета экосбора - его платят компании, которые отказались от самостоятельной утилизации произведенных товаров, пишут "Известия" со ссылкой на документ. Ведомство предлагает умножать базовую ставку на повышающий коэффициент от одного до пяти в зависимости от экологичности продукции. Базу фиксирует правительство исходя из ежегодных затрат на сбор, транспортировку и утилизацию мусора. Эта сумма включает и капитальные затраты: часть расходов на покупку и содержание контейнеров и даже расходы на строительство заводов для переработки, следует из документов.

Предполагается, что повышающий коэффициент будет учитывать четыре фактора: насколько легко извлечь продукцию из отходов, выгодно ли ее утилизировать и есть ли для этого технологии, сколько раз можно перерабатывать товар, есть ли потребность во вторичном сырье, которое изготавливают из этой фракции.

Сейчас сбор считают по более простой формуле, которая включает фиксированную ставку сбора, массу продукции или количество единиц и норматив переработки для конкретной категории товара - максимум 45%. Все переменные перемножают.

Российский экологический оператор (РЭО) работает над тем, чтобы запуск реформы расширенной ответственности производителя (РОП) произошел с 1 января 2022 года, сказал изданию глава оператора Денис Буцаев. С этого момента может начаться и расчет экосбора по новой формуле, добавил он. Денис Буцаев подчеркнул, что повышающий коэффициент должен побуждать производителя переходить на более экологичные товары и упаковки. Новая методика расчета не приведет к заметному подорожанию конечного товара, сказали в РЭО.

- Для нас приоритетом является самостоятельная утилизация, а не уплата экологического сбора, - подчеркнули "Известиям" в пресс-службе Минприроды. - Никто не запрещает производителю самостоятельно создать мощности или заключить договор с утилизаторами.

В ведомстве добавили, что при расчете ставок экологического сбора важно учитывать эксплуатационные (раздельное накопление, сбор, транспортирование и так далее) и инвестиционные затраты. Если количество мощностей по обработке и утилизации отходов достаточно, то величина инвестиционной составляющей должна стремиться к нулю.