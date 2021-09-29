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29 сентября 2021 года 09:57
Технологическая оснащенность экономики растет, но медленно
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Руслан Шамуков\ТАСС
29 сентября. FINMARKET.RU - Уровень технологической оснащенности российской экономики медленно, но растет: если в 2011 году передовые производственные технологии (ППТ) использовали 13,3 тыс. организаций, то в 2020 году их количество увеличилось на 14%, до 15,1 тыс.,— хотя в телекоме и услугах этот показатель вырос в 4–5 раз. Такие данные впервые представил Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики. При этом в относительном измерении передовые технические решения по-прежнему применяет чуть больше четверти организаций — 27,6% в 2020 году, или 15 тыс. компаний выборки, отсортированной по классификатору ОКВЭД, пишет "Коммерсант". Самая многочисленная их группа относится к производству, обработке, транспортировке и сборке (32,8%), самая популярная из них — применение оборудования с числовым программным управлением (13,5%). Далее следуют технологии связи, управления и геоматики (25,3%), в том числе межфирменные компьютерные сети, включая экстранет и электронный обмен данными (7,9%). Третья группа — технологии проектирования и инжиниринга; на них приходится 15,4% используемых ППТ (в основном компьютерное проектирование и моделирование и виртуальная разработка продуктов — 14,5%). Удельный вес импортных технологий в портфеле российских организаций растет — за десятилетие он увеличился с 21% до 32%. Эксперты ожидают увеличения числа организаций, использующих ППТ, на 17% в ближайшие три года, а по отдельным видам технологий — и кратного роста.
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Ключевые слова: Россия, технологии
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