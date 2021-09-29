Список профессий для упрощенного получения гражданства предлагают расширить

29 сентября. FINMARKET.RU - Минтруд России предложил расширить перечень профессий для упрощенного получения российского гражданства иностранцами. Сейчас, как поясняют в министерстве труда, представители 135 профессий могут претендовать на получение российского гражданства в упрощенной форме. С учетом предложений от различных ведомств и региональных властей из перечня убрали устаревшие специальности. Таким образом, 120 профессий предлагается оставить без изменений. Но перечень дополняется 33 новыми профессиями. Например, в него войдут учитель-дефектолог, инженер-химик, врач-ревматолог и другие. Как уточнили "Российской газете" в Минтруде, этисегодня востребованы на рынке труда.

До этого Минтруд пересматривал список профессий для упрощенного получения гражданства в 2020 году. Тогда в него включили в основном врачебные специальности: онколог, бактериолог, невролог, офтальмолог. Также на упрощенный порядок получения гражданства получили право претендовать гидромелиораторы, зоотехники, рыбоводы, трактористы, инженеры, механизаторы, энтомологи, учителя и журналисты.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что в России в последнее время приняты серьезные законодательные изменения, упростившие процедуру получения гражданства для ряда социальных групп. Он подчеркнул, что упрощенная процедура получения гражданства РФ освобождает от необходимости проживать по виду на жительство пять лет, а также соблюдения некоторых других требований.