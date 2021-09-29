Правительство дорабатывает проект бюджета на 2022–2024 гг.

29 сентября. FINMARKET.RU - Помощник президента Максим Орешкин требовал скорректировать проект бюджета на 2022-2024 гг., одобренный правительством 21 сентября, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Свои замечания Орешкин высказал на совещании у президента, которое состоялось на прошлой неделе.

Претензии Орешкина касались прежде всего расходов бюджета на следующий год - он предлагал нарастить их на существенную величину - речь шла о нескольких сотнях миллиардов руб. Сейчас документ дорабатывается и не исключено, что общая сумма государственных трат на 2022 г. может вырасти. Но, как уточнил близкий к правительству источник, на данный момент изменения основных характеристик производить не планируется. При этом как минимум, средства довольно ощутимо будут перераспределены, хотя и с сохранением нынешней конструкции базовых параметров бюджета на 2022 г. Сейчас расходы следующего года планируются на уровне 23,6 трлн руб., при этомсверстан с профицитом в 1,4 трлн. После внесения документа в Госдуму менять основные характеристики бюджета - уровень доходов, расходов и профицита (либо дефицита) не разрешено.

В проекте бюджета, который сверстан с профицитом в 1,4 трлн руб., расходы на 2022 г. заложены на уровне ниже, чем в 2021 г., что не совсем логично, поскольку номинальный объем ВВП вырастет достаточно существенно, пояснил собеседник. Впрочем, чтобы увеличить расходы бюджета до этого объема, вероятно, придется продолжить практику отступления от бюджетного правила, к которой прибегли в 2020 г. в качестве антикризисной меры. Такие предложения могут быть внесены в составе бюджетного пакета документов и законопроектов, добавил он.

Один из источников "Ведомостей", близкий к правительству, сообщил, что, хотя в проекте бюджета на 2022-2024 гг. есть спорные моменты, до повышения общей суммы расходов вряд ли дойдет. В правительстве, по его мнению, ограничатся перераспределением средств между различными направлениями.

Представитель Минфина заявил, что "традиционно на площадке правительства проект федерального бюджета дорабатывается на предмет корректного учета всех программ и мероприятий - это обычная практика". "С точки зрения бюджетной политики все приоритеты, цели и задачи уже расставлены и отражены в законопроекте", - сказал он.