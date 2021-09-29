Минфин предлагает внести корректировки в налогообложение физлиц

29 сентября. FINMARKET.RU - Минфин предлагает внести 12 корректировок вфизлиц. Об этом говорится в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, пишут "Известия"

Минфин планирует усилить налоговую нагрузку на некоторые группы физлиц. Одно из таких предложений касается удаленных сотрудников российских фирм, которые живут за рубежом, оно выглядит следующим образом:

"Закрепление в законодательстве особенностей налогообложения вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за пределами России. Предполагается установить, что такие выплаты относятся в целях налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации", - говорится в документе. Это означает, что иностранных налоговых резидентов (людей, которые проводят в России менее 183 дней в году), работающих удаленно на российскую фирму, могут обязать платить НДФЛ, пояснил руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян. По действующему законодательству они это делать не должны.

Другая инициатива связана с ужесточением фискального контроля над выигрышами в букмекерских конторах. Сегодня, если сумма таких поступлений превышает 15 тыс. рублей, налоговыми агентами выступают сами букмекеры. Однако если куш меньше, граждане обязаны платить НДФЛ самостоятельно. Минфин предлагает возложить всю ответственность на игорные заведения.

Контроль планируется усилить и над использованием материнского капитала. Минфин предложил обязать ПФР направлять в налоговую сведения о владельцах сертификатов, распорядившихся его средствами, а также об использованных суммах. Это позволит автоматизировать надзор за правомерностью предоставления имущественных налоговых вычетов, которые при покупке жилья на средства маткапитала не положены.

Впрочем, несколько изменений направлены на сокращение фискальной нагрузки. Например, в целях освобождения от налогообложения будут установлены предельные размеры компенсационных выплат, которые работодатели производят своим дистанционным сотрудникам за организацию труда.

Еще одна мера, облегчающая налоговое бремя, связана с распоряжением долей в уставном капитале компаний, полученной как подарок или наследство. Минфин предлагает установить право ее владельца, который выходит из состава участников общества или сталкивается с его ликвидацией, уменьшить налогооблагаемый доход на величину, с которой был уплачен взнос при ее приобретении дарителем или наследодателем.

Кроме того, ведомство планирует расширить список получателей налоговых вычетов. Так, предлагается увеличить предельный возраст детей налогоплательщиков, которые претендуют на социальный вычет (на оплату медицинских услуг и лекарств) до 24 лет, если они обучаются на очной форме. Вместе с тем стандартный налоговый вычет станет доступен гражданам, на попечении которых находятся дети или подопечные, признанные недееспособными.

Минфин также предложил скорректировать порядок учета расходов при продаже семьями с детьми недвижимости, приобретенной с господдержкой. Он будет производиться пропорционально доле каждого члена семьи в собственности на жилое помещение.