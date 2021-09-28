S&P повысило прогноз роста ВВП РФ на 2021 до 4%

S&P повысило прогноз подъема ВВП России на 2021 год до 4% с 3,7%. Повышение прогноза в агентстве объясняют увеличением российского экспорта. Прогноз роста экономики в 2022 году улучшен до 2,6%

28 сентября. FINMARKET.RU - Международное рейтинговое агентствоGlobal Ratings повысилоростаРоссии на 2021 год до 4% с ожидавшихся в июне 3,7%. Прогноз увеличения российского ВВП на 2022 год улучшен до 2,6% с 2,5%, говорится в обзоре S&P по развивающимся рынкам EMEA. В 2023 и 2024 гг. темпы роста экономики РФ составят по 2%, ожидают в S&P.

"После мощного подъема российского ВВП в апреле-мае, импульс к росту экономики несколько ослаб в связи с третьей волной COVID-19 и ужесточением денежно-кредитной политики. Предвыборные фискальные стимулы поддерживают экономический рост, но также и усиливают инфляционное давление", - говорится в обзоре.

"Российский ЦБ, вероятно, будет сохранять жесткую политику долгое время, чтобы закрепить инфляционные ожидания. Ненефтяные экспортные сектора показывают хорошие результаты, в то время как объемы экспорта нефти постепенно увеличиваются в соответствии с соглашением ОПЕК+", - отмечают в S&P.

Повышение прогноза ВВП РФ на 2021 год в агентстве объясняют увеличением российского экспорта.

При этом аналитики агентства ожидают, что в 2022 году рост российского ВВП замедлится до 2,6% на фоне ослабления внутреннего спроса в условиях жесткой политики ЦБ. "Нефтяной экспорт продолжит постепенно повышаться, в то время как в других секторах рост замедлится вместе с охлаждением глобального спроса", - говорится в обзоре. "Геополитическая неопределенность и возможность ужесточения санкций в отношении РФ остаются основными рисками для страны", - отмечают в S&P.

Эксперты агентства также повысили прогнозы роста ВВП Польши (до 5,1% с 4,5%), ЮАР (до 4,6% с 4,2%) и Турции (до 8,6% с 6,1%) на 2021 год. Прогноз на 2022 год для Польши ухудшен S&P до 5,3% с 5,4%, для ЮАР и Турции сохранен на уровне 2,6% и 3,3% соответственно.

Аналитики отмечают рост инфляции в этих странах при повышении цен на топливо и продукты питания, а также проблемах в цепочках поставок.

"Ключевым понижательным риском для EMEA является недостаточный прогресс в вакцинации, который делает страны уязвимыми к новым волнам COVID-19", - говорится в обзоре.

Минэкономразвития РФ в сентябре повысило прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 4,2% с 3,8% (июльский прогноз ведомства). "Экономика - 4,2% в этом году минимальная оценка роста, то, что мы в прогноз сейчас заложили", - говорил министр экономического развития Максим Решетников.

Рост экономики в 2022 году, по словам министра, составит 3%. Таким образом, министерство понизило прогноз роста ВВП РФ на 2022 год с 3,2% до 3,0%. "Наш прогноз - 3% роста по 2022 году - понятен и подтвержден. А вот 2023-2024 годы - удержание темпов 3% - напрямую зависит от раскручивания нового инвестиционного маховика", - сказал Решетников, подчеркивая важнейшую роль запуска инвестиционного цикла и роли государства в нем.

Июльский прогноз Минэкономразвития предполагал рост ВВП РФ в 2021 году на уровне 3,8%, в 2022 году - 3,2%, в 2023-2024 года - 3,0%.

Обновленный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на этот год находится в пределах ожиданий ЦБ, который прогнозирует рост экономики в интервале 4,0-4,5%. В 2022-2024 гг. ЦБ ждет роста ВВП в интервале 2,0-3,0% в год. При этом, глава ЦБ Эльвира Набиуллина недавно заявила, что ЦБ в октябре может повысить свой прогноз по росту экономики на 2021 год.