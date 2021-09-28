На строительство экологичных домов будут выдавать льготные кредиты

28 сентября. FINMARKET.RU - На строительство домов, экономно расходующих электроэнергию и тепло, будут выдаваться льготные кредиты. Правительство утвердило критерии, по которым будут отбирать "зеленые" проекты, пишет "Российская газета"

В сфере строительства к ним будут относиться те, где снижено потребление энергии при электро-, теплоснабжении, кондиционировании более чем на 20% по сравнению с другими аналогичными зданиями, где на 20% ниже потребление воды. Поощряются строительство озеленяемые и эксплуатируемые крыши, благоустройство зданий декоративными растениями, появление общественных пространств, свободных от транспорта.

Национальная система финансирования зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития готова к запуску в России, подчеркивает глава Минэкономразвития Максим Решетников. Пакет документов, утвержденный правительством, включает критерии зеленых и адаптационных проектов и требования к системе верификации этих проектов в России.

Под строительство "зеленого" жилья можно будет привлекать "зеленые" кредиты, выпускать "зеленые" облигации, говорит замминистра минэкономразвития Илья Торосов. "Дорожная карта по мерам господдержки системы "зеленого" финансирования находится в разработке", - сообщил он. "Лейбл "зеленый" для проекта уже сам по себе предполагает несколько повышенный спрос за счет инвесторов, ориентированных на ответственное инвестирование. Чем больше инвесторов выразят желание приобрести облигации с лейблом "зеленый", тем дешевле будет заимствование", - рассказал он.

Правительство будет софинансировать, то есть снижать ставку в банках для кредитов на строительство "зеленых" проектов, говорит председатель Комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Для жителей есть два плюса. Во-первых, благодаря таким кредитам квартиры будут не самые дорогие. Во-вторых, будут ниже платежи за коммунальные услуги, поскольку меньше объем потребления энергии. Кроме того, в энергоэффективных зданиях комфортнее жить, подчеркивает Булгакова: в них тепло, когда на улице морозы и прохладно, когда на улице зной.