.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Рынку информбезопасности готовят новый стандарт
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

28 сентября 2021 года 10:37

Рынку информбезопасности готовят новый стандарт

 0  
DPA/TACC
DPA/TACC
28 сентября. FINMARKET.RU - Компания Positive Technologies готовит новую концепцию стандарта в области кибербезопасности - базу открытых знаний, которыми смогут обмениваться специалисты для повышения квалификации, пишет "Коммерсант".

Концепцию нового стандарта рынка информационной безопасности (ИБ) планируется вынести на обсуждение с участниками рынка и регуляторами, рассказал директор по бизнес-консалтингу компании Роман Чаплыгин. Стандарт должен стать открытой базой знаний и консолидировать практики IT-сообщества по противодействию кибератакам, тогда как существующие в России стандарты по ИБ не отвечают реалиям, считает он.

Как пояснил Чаплыгин, новый стандарт позволил бы компаниям обмениваться опытом и повышать эффективность противодействия кибератакам.

Кроме того, стандарт позволит снизить проблему нехватки кадров в IT-отрасли: люди из других профессий, с интересом следящие за ИБ, смогут получить в этой базе дополнительные навыки и перепрофилироваться для работы в этой сфере, заключил господин Чаплыгин.

Мнения участников рынка разделились. Одни находят идею полезной, так как рекомендации производителей софта слишком разрозненны и IT-специалисты их просто не успевают освоить. Другие уверены, что проблему неэффективных трат новый стандарт не решит.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  информбезопасность,  стандарт

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.