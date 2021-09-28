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28 сентября 2021 года 10:37
Рынку информбезопасности готовят новый стандарт
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DPA/TACC
28 сентября. FINMARKET.RU - Компания Positive Technologies готовит новую концепцию стандарта в области кибербезопасности - базу открытых знаний, которыми смогут обмениваться специалисты для повышения квалификации, пишет "Коммерсант". Концепцию нового стандарта рынка информационной безопасности (ИБ) планируется вынести на обсуждение с участниками рынка и регуляторами, рассказал директор по бизнес-консалтингу компании Роман Чаплыгин. Стандарт должен стать открытой базой знаний и консолидировать практики IT-сообщества по противодействию кибератакам, тогда как существующие в России стандарты по ИБ не отвечают реалиям, считает он. Как пояснил Чаплыгин, новый стандарт позволил бы компаниям обмениваться опытом и повышать эффективность противодействия кибератакам. Кроме того, стандарт позволит снизить проблему нехватки кадров в IT-отрасли: люди из других профессий, с интересом следящие за ИБ, смогут получить в этой базе дополнительные навыки и перепрофилироваться для работы в этой сфере, заключил господин Чаплыгин. Мнения участников рынка разделились. Одни находят идею полезной, так как рекомендации производителей софта слишком разрозненны и IT-специалисты их просто не успевают освоить. Другие уверены, что проблему неэффективных трат новый стандарт не решит.
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Ключевые слова: РФ, информбезопасность, стандарт
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