Рынку информбезопасности готовят новый стандарт

28 сентября. FINMARKET.RU - Компания Positive Technologies готовит новую концепцию стандарта в области кибербезопасности - базу открытых знаний, которыми смогут обмениваться специалисты для повышения квалификации, пишет "Коммерсант"

Концепцию нового стандарта рынка информационной безопасности (ИБ) планируется вынести на обсуждение с участниками рынка и регуляторами, рассказал директор по бизнес-консалтингу компании Роман Чаплыгин.должен стать открытой базой знаний и консолидировать практики IT-сообщества по противодействию кибератакам, тогда как существующие в России стандарты по ИБ не отвечают реалиям, считает он.

Как пояснил Чаплыгин, новый стандарт позволил бы компаниям обмениваться опытом и повышать эффективность противодействия кибератакам.

Кроме того, стандарт позволит снизить проблему нехватки кадров в IT-отрасли: люди из других профессий, с интересом следящие за ИБ, смогут получить в этой базе дополнительные навыки и перепрофилироваться для работы в этой сфере, заключил господин Чаплыгин.

Мнения участников рынка разделились. Одни находят идею полезной, так как рекомендации производителей софта слишком разрозненны и IT-специалисты их просто не успевают освоить. Другие уверены, что проблему неэффективных трат новый стандарт не решит.