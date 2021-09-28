Минфин хочет уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

28 сентября. FINMARKET.RU -предлагает уравнять ставкидля россиян и граждан, не являющихся налоговыми резидентами России, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг., пишут "Ведомости"

В частности, предлагается установить размер подоходного налога на заработки "от трудовой деятельности" для нерезидентов на аналогичном с резидентами России уровне. Про пассивные доходы - например, от ценных бумаг или недвижимости - в данном случае речь не идет.

В феврале прошлого года Минфин опубликовал специальный законопроект - об установлении ставки НДФЛ на уровне 13% вне зависимости от категории налогоплательщика. Однако дальше общественного обсуждения инициатива не продвинулась.

По общему правилу в случае пребывания налогоплательщика более 183 дней в течение последнего года в России его признают налоговым резидентом и его доходы облагаются налогом в 13% при условии, что их размер не превышает 5 млн руб. в год. Все, что выше этой суммы, облагается по ставке 15%. Кроме этого по общему режиму облагаются доходы нерезидентов, работающих на основании патента, а с трудовых доходов высококвалифицированных иностранных специалистов и граждан стран ЕАЭС также нужно удержать 13%. В других случаяхплатят НДФЛ в размере 30% от своих доходов.

В 2020 году требование о длительности нахождения в России для признания налоговым резидентом было смягчено из-за пандемии и закрытых границ.

Снижение ставок для нерезидентов - лишь одна из тех мер, которые принимает в последние годы правительство для привлечения в страну иностранцев. Например, в прошлом году был принят законопроект о введении в России института так называемых золотых паспортов. Документ предполагает выдачу иностранцам вида на жительство (ВНЖ) при условии инвестирования в экономику 30 млн руб. В феврале 2021 г. Минэк подготовил законопроект о предоставлении иностранным высококвалифицированным специалистам бессрочного ВНЖ.

Как отмечают эксперты, выравнивание условий для нерезидентов улучшит инвестиционную привлекательность страны, ее введение сделает более удобным администрирование по мобильным сотрудникам, в частности регулярно приезжающим в страну иностранцам.