Банки не смогут навязывать клиентам определенного страховщика

28 сентября. FINMARKET.RU -при кредитовании не смогут навязать клиенту покупкув определенной компании. Требованием для одобрения банками страховки будет наличие у компании положительного рейтинга в одном из четырех российских агентств (АКРА, Эксперт РА, НРА и НКР). Проект постановления правительства, включающий эти пункты, готовит, сообщили "Известиям" в службе.

Таким образом, потребитель получит возможность самостоятельно выбирать страховую компанию, учитывая лишь наличие положительного рейтинга, а не многочисленные требования банков. Он также сможет менять организацию, если в другой ему предложат более привлекательные условия, отметили в ФАС. Такие изменения позволят свести к минимуму навязывание заемщику дополнительной страховки в определенной компании при рефинансировании кредита или получении займа. В службе добавили, что принять проект постановления планируется до конца апреля 2022 года. Новые требования вступят в силу через 10 дней после публикации.

Кроме того, планируется разработать минимальные стандарты страховых услуг, чтобы обеспечить достаточное наполнение полиса и уровень защиты.

ЦБ поддерживает инициативы ФАС о том, чтобы все кредитные организации принимали полисы страховых компаний с установленным рейтингом, сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора. Там отметили: на текущий момент примерно половина организаций имеет рейтинг одного из четырех агентств. При этом к остальным страховым компаниям могут применяться нынешние условия допуска, чтобы конкуренция на рынке не ограничивалась.

Страховщики заявляли о непрозрачности критериев отбора банками. Иногда кредитные организации также отказывались учитывать при оформлении займа уже имеющийся у клиента полис, так как компания не входила в список одобренных банком. Из-за этого потребителя вынуждали оплатить страховую премию дважды, рассказали в ЦБ. Там добавили, что установление более простых правил повысит прозрачность банкострахования, увеличит конкуренцию и положительно повлияет на цену страховых услуг при получении ссуд. Такие критерии актуальны в первую очередь для физлиц.

В Минфине обсуждают предложения ФАС, заявили "Известиям" в ведомстве. При этом в министерстве также считают кредитный рейтинг страховщиков достаточным показателем платежеспособности организации. В Минэкономразвития рассматривают инициативу.

В крупнейших страховых компаниях поддержали изменения. Эксперты также поддержали инициативу ФАС.