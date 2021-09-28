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28 сентября 2021 года 09:02
Банки не смогут навязывать клиентам определенного страховщика
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DPA/TACC
28 сентября. FINMARKET.RU - Банки при кредитовании не смогут навязать клиенту покупку страховки в определенной компании. Требованием для одобрения банками страховки будет наличие у компании положительного рейтинга в одном из четырех российских агентств (АКРА, Эксперт РА, НРА и НКР). Проект постановления правительства, включающий эти пункты, готовит ФАС, сообщили "Известиям" в службе. Таким образом, потребитель получит возможность самостоятельно выбирать страховую компанию, учитывая лишь наличие положительного рейтинга, а не многочисленные требования банков. Он также сможет менять организацию, если в другой ему предложат более привлекательные условия, отметили в ФАС. Такие изменения позволят свести к минимуму навязывание заемщику дополнительной страховки в определенной компании при рефинансировании кредита или получении займа. В службе добавили, что принять проект постановления планируется до конца апреля 2022 года. Новые требования вступят в силу через 10 дней после публикации. Кроме того, планируется разработать минимальные стандарты страховых услуг, чтобы обеспечить достаточное наполнение полиса и уровень защиты. ЦБ поддерживает инициативы ФАС о том, чтобы все кредитные организации принимали полисы страховых компаний с установленным рейтингом, сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора. Там отметили: на текущий момент примерно половина организаций имеет рейтинг одного из четырех агентств. При этом к остальным страховым компаниям могут применяться нынешние условия допуска, чтобы конкуренция на рынке не ограничивалась. Страховщики заявляли о непрозрачности критериев отбора банками. Иногда кредитные организации также отказывались учитывать при оформлении займа уже имеющийся у клиента полис, так как компания не входила в список одобренных банком. Из-за этого потребителя вынуждали оплатить страховую премию дважды, рассказали в ЦБ. Там добавили, что установление более простых правил повысит прозрачность банкострахования, увеличит конкуренцию и положительно повлияет на цену страховых услуг при получении ссуд. Такие критерии актуальны в первую очередь для физлиц. В Минфине обсуждают предложения ФАС, заявили "Известиям" в ведомстве. При этом в министерстве также считают кредитный рейтинг страховщиков достаточным показателем платежеспособности организации. В Минэкономразвития рассматривают инициативу. В крупнейших страховых компаниях поддержали изменения. Эксперты также поддержали инициативу ФАС.
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