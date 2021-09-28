В России удалось избежать роста уровня бедности - Счетная палата

28 сентября. FINMARKET.RU - В России в прошлом году за счет увеличения социальных выплат удалось избежать роста уровня бедности, несмотря на кризис, связанный с пандемией COVID-19, следует из заключения Счетной палаты на исполнение бюджета 2020 года.

"(...) Удалось избежать роста уровня бедности, который по итогам 2020 года снизился на 0,2 процентного пункта до 12,1 %", - говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном во вторник.

"Однако следует понимать, что снижение уровня бедности в условиях серьезных экономических потрясений было преимущественно связано не с улучшением уровня жизни населения, а с масштабными социальными выплатами", - уточняется в документе.

В нем говорится, что "в структуре денежных доходов населения доля социальных выплат выросла до 20,8 %, а оплаты труда до 58,5 %".

В Счетной палате отмечают, что в целом, "динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения, в 2020 году была нетрадиционной для кризисных лет", так как на фоне снижения доходов от предпринимательской деятельности наблюдался рост реально начисленных зарплат и пенсий.

"Реальная начисленная заработная плата росла в течение всего 2020 года, за исключением апреля (снижение на 2%), и в целом за год ее прирост составил 3,8 %, что крайне нетипично для кризиса (в 2009 году снижение составляло 3,5 %, в 2015 году - 9 %). Устойчивый прирост реального размера назначенных пенсий в течение всего 2020 года поддерживался опережающей инфляцию индексацией пенсий неработающих пенсионеров на 6,6 % и по итогам года составил 2,3 %", - отмечается в документе.

В нем уточняется, что "рост реальной заработной платы был зафиксирован в подавляющем большинстве видов экономической деятельности". Заметное снижение отмечалось в сферах, которые затронули карантинные ограничения: в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, воздушного и космического транспорта, деятельности железнодорожного транспорта, в ряде видов деятельности добывающей и обрабатывающей промышленности, в области спорта, отдыха и развлечений.

Одновременно с этим в Счетной палате констатируют, что по итогам 2020 года благосостояние населения находится примерно на уровне 2010 - 2011 годов, но доходы из-за пандемии "еще не успели вернуться к вернуться к докризисным значениям", что связано "со слабой динамикой доходов после кризиса 2014 - 2016 годов".