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27 сентября 2021 года 09:45
Вредоносные программы генерируют 39% всего интернет-трафика
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Сергей Коньков/ТАСС
27 сентября. FINMARKET.RU - В 1-м полугодии 2021 т.г. 64% трафика в интернете генерировали автоматизированные средства. Об этом свидетельствуют данные специализирующейся на информационной безопасности (ИБ) компании Barracuda Networks, пишут "Известия". При этом 39% трафика сгенерировали вредоносные боты, 25% - полезные, 36% - люди. Интернет-боты, которые ИБ-специалисты делят на полезные и вредоносные, - это программы, автоматически выполняющие различные операции по заданным сценариям. Злоумышленники используют боты для DDoS-атак, переборов паролей от личных кабинетов, создания фишинговых сайтов. Вредоносные автоматизированные программы прежде всего угрожают интернет-магазинам и маркетплейсам. Однако в последнее время эксперты наблюдают активность ботов в энергетической отрасли, сферах ЖКХ, медицины, образования и развлечений. Согласно данным Barracuda Networks, подавляющее большинство вредоносного трафика - 67% - генерируют в Северной Америке. На втором месте - Европа с показателем 22%, на третьем - Азия с 8%. Оставшиеся 3% приходятся на Океанию, Южную Америку и Африку. По данным Group-IB, Россия входит в топ-5 стран по количеству IP-адресов, с которых исходит нежелательный трафик, рассказал руководитель направления компании по противодействию онлайн-мошенничеству Павел Крылов. За август 2021 года трафик как минимум ботов для DDoS-атак в России возрос до 10 раз в сравнении с другими месяцами, добавила директор Orange Business Services в РФ и СНГ Ольга Баранова.
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