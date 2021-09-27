Замещение угля зелеными энергомощностями не всегда возможно и выгодно

27 сентября. FINMARKET.RU - В России замещение угля газом и зелеными энергомощностями - ветровыми (ВЭС), солнечными (СЭС) или малыми ГЭС - не всегда возможно и выгодно. К таким выводам пришли опрошенные "Ведомостями" участники энергорынка и эксперты, комментируя заявления спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса.

"Строительство новой угольной генерации стало бессмысленным. Потому что возобновляемаядешевле и для покупателя [энергии], и для инвестора, обеспечивая ему необходимый уровень окупаемости. Это фундаментальный сдвиг в структуре российской электроэнергетики", - говорил Чубайс 23 сентября во время онлайн-брифинга Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) по итогам отбора зеленых проектов с вводом в 2023-2028 гг. Он подчеркнул, что не призывает полностью отказаться от традиционной генерации в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

По прогнозам директора АРВЭ Алексея Жихарева, доля ВИЭ в энергобалансе России будет расти. До 2035 г. она увеличится в 5 раз до 5-6% от общей выработки электроэнергии в стране против нынешнего 1%.

По оценкам "ВТБ капитала", в России доля угольных блоков от общей мощности электростанций по итогам 2020 г. составила 16%, в выработке электроэнергии - 13%. Из всех ТЭС на угольные приходится около четверти, свидетельствуют данные "ВТБ капитала".

"Мы считаем, что до 2035 г. в европейской части страны будут выведены из эксплуатации все угольные мощности на 13 ГВт, в Сибири - около 8 из 23,9 ГВт, на Дальнем Востоке - 2 из 4 ГВт", - подсчитал для "Ведомостей" аналитик "ВТБ капитала" Владимир Скляр.

Но быстрого перевода на газ угольных ТЭС на Дальнем Востоке и в Сибири эксперты не ждут - для этого потребуется много денег и времени. "Ключевая проблема - это отсутствие газа в регионах, особенно в Сибири. Из-за слабой газораспределительной инфраструктуры такие станции просто физически невозможно перевести на газ", - поясняет Скляр.

Вторая причина - дороговизна перевода угольных блоков на газ. По оценкам "ВТБ капитала", такой перевод сопоставим со стоимостью проектов по модернизации старых ТЭС (программа КОМмод): порядка $400-600 на 1 кВт мощности. А чтобы перевести все угольные станции в России на газ, по оценкам Гришунина из НРА, потребуется 5-7 трлн руб.