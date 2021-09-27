Адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ хотят усилить

27 сентября. FINMARKET.RU - В России хотят усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ. Проработку вопроса вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС. Соответствующее распоряжение содержится в протоколе совещания у зампреда правительства, с копией ознакомились "Известия" . Из документа следует, что мера связана с совершенствованием тарифного регулирования: планируется устанавливать тарифы исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, то есть их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры, пояснил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. При этом для социально незащищенных категорий граждан подорожание будет компенсировано, пояснил он. Источник газеты, близкий к правительству, подтвердил эту информацию.

"В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ", - сказали "Известиям" в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

В ФАС "Известиям" сообщили, что поручение правительства РФ поступило в ведомство. "Дополнительные меры адресной помощи конечным получателям услуг ЖКХ, которые в полном объеме будут учитывать возможности потребителей, являются важным элементом социальной поддержки граждан", - считают в ФАС.

В России есть предприятия ЖКХ, тарифы на услуги которых и сейчас явно ниже себестоимости, сказала председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. По ее словам, в первую очередь это водоканалы и очистные сооружения. А после проведения модернизации содержание нового современного оборудования, как правило, требует дополнительных средств, отметила она. "Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации. Платежи для населения нужно поднимать постепенно", - считает Булгакова.

В первую очередь это касается тепло-, водоснабжения и канализации, на электричество в России действуют более обоснованные тарифы, добавила эксперт. По мнению советника мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светланы Разворотневой, повышать коммунальные платежи следует обоснованно, только в случае модернизации предприятий, а не все одновременно.

Специалисты считают, что стоит расширить круг получателей субсидий на ЖКУ: снизить максимальную долю расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи до 15% и компенсировать гражданам траты сверх этой нормы.