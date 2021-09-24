У злостных неплательщиков предлагают изымать загранпаспорта

24 сентября. FINMARKET.RU - Одним из первых документов, которые Госдума рассмотрит в осеннюю сессию, может стать правительственный законопроект о внесении изменений в ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации...". Им предполагается введение целого ряда новых норм, регулирующих действие удостоверяющих личность документов россиян, пересекающих границу страны, пишут "Известия" . Сегодня такими документами могут быть внутрироссийские и заграничные, а также свидетельство о рождении.

Одна из самых резонансных поправок - возможность изъятия загранпаспортов у граждан, которым ограничен выезд из страны. Согласно законопроекту, в их число могут попасть россияне, признанные невыездными из-за неисполнения ими решений судов. Такие решения могут быть инициированы судебными приставами при наличии долга по алиментам от 10 тыс. рублей или другого долга (по налогам, кредитам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ) на сумму от 30 тыс. рублей.

В проектируемых нормах предусмотрена обязанность для всех органов власти, принявших решение о запрете выезда россиянина за границу, довести до него эту информацию. Согласно поправкам, либо под роспись, либо уведомлением гражданин должен узнать об этом "не позднее дня, следующего за днем принятия решения". С этого момента в течение пяти дней он должен передать свой паспорт миграционной службе.

Также законопроект предусматривает возможность изъятия загранпаспортов у подозреваемых либо обвиняемых до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда. То же касается осужденных за совершение преступления - до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания.

Помимо этого, законопроект устанавливает основания для признания загранпаспортов недействительными. Ими могут стать изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения или пола. Правоохранительные органы при этом наделяются полномочиями проводить проверки для установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность.

Во фракциях Госдумы отнеслись к правительственному законопроекту с осторожностью. При этом парламентарии признают: сегодня у злостных неплательщиков есть лазейки для незаконного выезда из страны, но интересы детей не должны страдать от безответственности родителя, избегающего перечисления алиментов.