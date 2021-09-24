Развивать ипотеку на ИЖС помогут типовые проекты

24 сентября. FINMARKET.RU - В июле Минстрой, Минпромторг и ДОМ.РФ объявили всероссийский конкурс проектов деревянных индивидуальных домов, лучшие из которых сделают типовыми, что позволит развивать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), пишет "Российская газета"

Как рассказал замглавы Минстроя Сергей Музыченко, министерство занимается возрождением института типового проектирования. Проекты-победители конкурса войдут в соответствующий реестр, застройщики смогут не тратиться на разработку документов, а сразу приступать к строительству.

Проектно-сметная документация домов-победителей, которую разработают в ближайшее время, будет выложена в открытый доступ.

Типовые дома снимут одно из препятствий для развития ипотеки на. Сейчас проектное финансирование в ИЖС не работает, на ипотечное кредитование этого сегмента приходится всего 2% ипотек, рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Сдерживающие факторы для развития ипотеки на ИЖС - отсутствие стандартизации, отсутствие залога, сертифицированных подрядчиков, сложности с оценкой дома.

Типизация проектов - первый шаг к тому, чтобы банки начали работать с ИЖС, говорит Музыченко. Будет понятно, какой это объект, из каких конструкций, как быстро его можно возвести, как он технологически реализован. "Банки должны поверить, что это экономически обоснованные проекты, которые будут реализованы и принесут эффект", - сказал он.

Кроме того,позволят внедрить и проектное финансирование в ИЖС - житель, заказавший строительство дома, не будет рисковать деньгами. "Хотим уже в эту осеннюю сессию внести закон об индивидуальном жилищном строительстве, в котором попробуем перейти на рельсы проектного финансирования", - рассказал Мутко. Заемщик сможет получить ипотечный кредит на строительство дома с помощью сертифицированного застройщика. Банк откроет проектное финансирование на этот объект, а деньги заемщика будут храниться на счете эскроу. После завершения строительства дома этот счет будет раскрыт и застройщик получит деньги. Аналогичный механизм сейчас работает в сфере многоквартирного жилья.