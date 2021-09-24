Льготное кредитование на внедрение отечественного софта предложено расширить

24 сентября. FINMARKET.RU -планирует существенно расширить господдержку льготного кредитования компаний под проекты их цифровой трансформации. К масштабированию этого механизма министерство предлагает привлечь Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), который станет оператором программы, пишет "Коммерсант"

Министерство подготовило проект постановления правительства об утверждении правил предоставления бюджетных субсидий РФРИТ. Эти деньги и будут выделяться фонду на сопровождение отбора проектов цифровой трансформации, на которые российские компании могут получать банковские кредиты по льготным ставкам.

В пояснительной записке к проекту Минцифры отмечает, что с учетом большого спроса на такие кредиты и их высокой бюджетной эффективности использование механизма следует масштабировать. Поставленные задачи: до конца 2024 года предоставить поддержку более чем 250 проектам, увеличить нынешний кредитный портфель в 1,5раза - до 150 млрд руб. и включить в число участников программы более 50 банков.

Российскому фонду развития информационных технологий как оператору программы Минцифры ставит задачу популяризировать этот механизм поддержки и заняться его масштабированием. По словам руководителя РФРИТ Александра Павлова, определение фонда оператором программы позволит сосредоточить на одной площадке всю линейку финансовых инструментов и экспертизы для развития IT-отрасли. Павлов не исключает, что в перспективе инструмент льготного кредитования может быть тиражирован и на экспортные кредиты для зарубежных потребителей российских IT-решений.