ФНС разработала для малого бизнеса новый налоговый режим

24 сентября. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба разработала законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса. Согласно законопроекту, новыйпредназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН), пишут "Ведомости" . Документ предполагает освобождение их от взносов на пенсионное, социальное и медицинской страхование за себя (в случае ИП) и сотрудников при одновременном увеличении налоговой нагрузки. В частности, для компаний с режимом УСН "доходы" ставка увеличится с 6% до 8% от выручки, с режимом "доходы минус расходы" - с 15% до 20% от прибыли.

Законопроект также предлагает поднять минимальный уровень налога для предприятий с режимом "доходы минус расходы" с 1% до 3% от годовой выручки. Сейчас, если сумма налога предприятия на данном режиме УСН составила меньше 1% от годовой выручки, оно обязано перечислить в бюджет 1% доходов.

Законопроект не предусматривает права регионов снижать ставки, как в базовом варианте УСН.

Переход на новый налоговый режим будет добровольным, подчеркивает президент "Опоры России" Александр Калинин. Для этого достаточно будет подать заявку через личный кабинет налогоплательщика. В случае согласования всеми участниками процесса режим будет действовать в отношении узкой категории- с численностью до пяти работников и выручкой до 60 млн руб. в год, подтвердил "Ведомостям" президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин. В текущей версии законопроекта нет ограничений по видам деятельности.

По оценке "Опоры России", новый налоговый режим покроет порядка 60-70% предприятий на "упрощенке". УСН применяют более 3,5 млн налогоплательщиков, а после отмены с 2021 г. единого налога на вмененный доход (ЕНВД) - еще больше. Оборот 90% предпринимателей на УСН не превышает 60 млн руб. и у 60-70% таких предприятий штат до пяти человек, привел данные Калинин.

Пользователей нового налогового режима освободят от обязанности вести бухгалтерию, сдавать налоговые декларации, указано в законопроекте. Инспекции будут сами рассчитывать налог, получая данные об оборотах предпринимателей напрямую от банков и контрольно-кассовой техники (ККТ). Расходами будут считаться только операции по расчетным счетам или зафиксированные ККТ. Платить зарплату сотрудникам нужно будет только через банк, а не наличными. Банки будут сами исчислять, удерживать и перечислять подоходный налог (НДФЛ) за сотрудников, указано в законопроекте.

Новый налоговый режим будет протестирован с 1 июля 2022 г. в четырех регионах - Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, рассказал "Ведомостям" глава ТПП. "Если он покажет свою востребованность и эффективность, то новый налоговый режим будет масштабироваться", - сказал Катырин, уточнив, что планируется распространить режим на все субъекты малого бизнеса с 1 января 2024 г.