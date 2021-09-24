Банки резко нарастили выдачу кредитов населению

24 сентября. FINMARKET.RU - В России выдача кредитов населению выросла на 19,6% с июля по середину сентября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., сообщил "Известиям" гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. Лидером повышения стали необеспеченные ссуды, показатель по ним увеличился на 36%.

Тенденцию подтвердили в Национальном бюро кредитных историй: число заявок на займы в июле-августе т.г. повысилось на 33,6% по сравнению с тем же временем 2020 г. По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, одна из причин такого увеличения - пониженный спрос нана фоне пандемии в 2020 году.

Как считает Лагуткин, рост объемов выдачи ссуд населению продолжится и перед новогодними праздниками и составит минимум 20%, несмотря на введенные в последние месяцы ограничения со стороны ЦБ. По его мнению, наибольший спрос россиян придется на потребительские и POS-ссуды. А в условиях незначительного повышения реальных располагаемых доходов населения и нынешнего уровня инфляции заемщики будут отдавать предпочтение собственному потреблению, и только по остаточному принципу - на обслуживание долга, уверен эксперт.

также ожидают роста спроса россиян на ссуды во второй половине 2021 г. на фоне слабого ужесточения условий кредитования, видно по результатам исследования Банка России. Показатели увеличиваются, несмотря на повышение ЦБ макропруденциальных надбавок по необеспеченным займам. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме предупреждала, что быстрое повышение необеспеченного потребительского кредитования разгоняет инфляцию.

Банк России уже дважды ужесточал макропруденциальные меры для необеспеченных потребительских кредитов. В первый раз ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска с 1 июля, вернув их на допандемический уровень, а второй раз увеличил еще больше с 1 октября 2021 г. Регулятор считает, что это сделает подобные займы для банков менее рентабельными и понизит темпы роста выдач кредитов наличными населению. В июне в прежнем виде также отменили программу льготной ипотеки. Ставку повысили до 7%, а максимальную сумму кредита уравняли для всех регионов и установили на уровне 3 млн рублей.

В банках из топ-30 подтвердили увеличение спроса россиян на ссуды во 2-м полугодии т.г.