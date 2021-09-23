ФАС оценит объемы платежей поставщиков сетям

23 сентября. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках мониторинга цен на продукты питания начала анализ взимаемых торговыми сетями с поставщиков платежей, в том числе за логистику и маркетинг. Служба запросила у объединений поставщиков продуктов информацию о перечне и размере взимаемых торговыми сетями платежей. Такие запросы направлены в том числе в "Русбренд", "Руспродсоюз", Национальную мясную ассоциацию, "Союзмолоко", пишет "Коммерсант"

Информация нужна до 29 сентября по поставкам 24-х наименований социально значимых продуктов (мясо, рыба, молоко, яйца, крупы, соль, чай, хлеб и др.), а также свеклы. Как следует из запроса,намерена оценить влияние платежей на формирование цен на эти продукты.

После вступления в силу последних поправок к закону "О торговле" в июле 2016 года совокупный размер взимаемых сетями с поставщиков выплат ограничен 5% от стоимости товара. Но, как отмечает исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков, в последнее время в практику некоторых сетей вернулись запрещенные листинг-платежи за введение товара в ассортимент через фиктивные штрафы, допскидки, не транслируемые покупателям, и иные "скрытые платежи".

Собеседник "Ъ" среди поставщиков подтверждает, что все услуги сети включаются в скидку, также при листинге может быть требование подписаться на несколько акций: "Отказаться нет возможности из-за угрозы потери полки".

Источник "Ъ" среди поставщиков говорит, что ФАС стоило бы изучить способы обхода ограничений закона "О торговле", оценить долю штрафов в доходах сетей или сравнить объем штрафов с оборотом поставщиков. Другой собеседник "Ъ" в отрасли отмечает, что ФАС подошла к делу "формально", иначе направляла бы запросы в конкретные компании с требованием предоставить данные. Но, возможно, служба соберет достаточно сведений хотя бы о резком росте объема штрафных санкций, рассчитывает он.