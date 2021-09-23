В правительстве спорят о выкупе государством соцобъектов, построенных частными инвесторами

23 сентября. FINMARKET.RU - Белый дом обсуждает изменения в практику выкупа государством социальных объектов, построенных частными инвесторами, пишет "Коммерсант" . Сейчас есть два способа - через госзакупки (по закону о контрактной системе 44-ФЗ) или через механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Поручение правительству проанализировать их президент дал в январе 2020 года после жалоб регионов на трактовку ФАС сделок по выкупу готовых объектов госорганами как случаев сговора или ограничения конкуренции.

Власти ряда субъектовпредлагают ввести в 44-ФЗ новый вид контракта по закупке будущего объекта (что де-факто является закупкой строительных работ и уже предусмотрено законом), а также допгарантии выкупа объектов за счет эскроу-счетов и требования согласования их проектов с отраслевыми ведомствами. В Минфине возражают, что "механизмы гарантии выкупа" уже есть в законе.

Минфин предлагает отбирать концессионеров по довольно жестким правилам госзакупок. Но эта идея идет вразрез с попытками Минэкономразвития разграничить закупки и концессии - министерство несколько лет работает над законопроектом, который предполагает отказ от возможности финансирования ГЧП-проектов на 100% за счет бюджетов.

Минэкономразвития в своем письме также указывает, что идеи Минфина приведут к утрате гибкости и снижению инвестпривлекательности механизмов ГЧП. В Минэкономразвития поддерживают предложения регионов - они уже вошли в ведомственную концепцию механизма предоставления гарантии выкупа.

Ключевая претензия к механизму выкупа объектов "под ключ", которая и дала старт дискуссиям, вероятно, решена не будет. Так, вчера в ФАС "Ъ" пояснили, что позиция службы остается прежней. Как пояснили в ФАС, механизм выкупа соцобъектов существует и реализуется, в числе прочего, через специальную норму пункта 31 части 1 статьи 93 закона о контрактной системе. При этом нарушения выявляются ФАС в исключительных случаях.