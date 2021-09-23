Профучастники нашли недочеты в расчете норматива достаточности

23 сентября. FINMARKET.RU - В расчете величины кредитного риска по активам, который влияет на расчет норматива достаточности капитала (НДК) профучастников, допущена ошибка, рассказали "Коммерсанту" пять топ-менеджеров брокерских компаний и два человека, близких к профильным СРО. Формулы для расчета НДК приводятся в указании, опубликованном в середине сентября, соблюдатьпрофучастники обязаны уже с 1 октября. В ближайшие полгода он не должен быть ниже 4%, с апреля 2021 года — не ниже 6%, а через год — не менее 8%.

НДК рассчитывается как отношение капитала к величинам кредитного и рыночного риска профучастника. Первый оценивается как сумма кредитных рисков по активам, условным обязательствам кредитного характера, в отношении клиента с особым уровнем риска. Ошибка была допущена в кредитном риске по активам, утверждают собеседники газеты. Он учитывает качество контрагента, обеспечение по кредиту и созданные резервы. Эти резервы рассчитывается по специальной методологии ЦБ, но не учитывают резерв по МСФО, уже созданный компанией. Таким образом, говорят источники “Коммерсанта”, не уменьшается кредитный риск по активам. В одной из ранних версий проекта указания резерв по МСФО учитывался.

Для некоторых участников рынка этот аспект может оказаться весьма чувствительным.

В ЦБ не согласны с оценкой участников рынка. В случае введения в формулу уменьшения на резерв по МСФО «величина требования дважды будет уменьшена, вследствие чего будет занижаться кредитный риск профучастника», пояснили в регуляторе.