Правительство готовит российский вариант углеродного сбора

23 сентября. FINMARKET.RU - В правительстве приступили к проектировкам национального варианта углеродного налога – аналогичного разработанному в ЕС механизму сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, для обсуждения данной инициативы в правительстве в ближайшее время планируют создать рабочие группы с участием представителей бизнеса. Ожидается, что разработка механизма займет 1–1,5 года, пояснил один из чиновников.

Темпы развития климатической повестки могут ускориться в любой момент, никто не застрахован от неожиданных решений ЕС или США, пояснил близкий к правительству собеседник. По словам источников, ключевая задача – подготовить национальное регулирование, достичь его признания на международном уровне и добиться зачета платежей за выбросы CO2 в России европейской системой углеродного контроля.

"Ни правительство, ни бизнес не заинтересованы в том, чтобы в ЕС взимали с российских экспортеров платежи по своему усмотрению. Ключевая логика – опередить Евросоюз с разработкой национального регулирования, сделать его комфортным для бизнеса и добиться зачета российских мер наравне с европейскими", – пояснил близкий к правительству источник.

Экологический план EU Green Deal, представленный Еврокомиссией 14 июля, предполагает снижение к 2030 г. выбросов углекислого газа на 55% к уровню 1990 г. Ключевой механизм по достижению этого показателя – введение трансграничного углеродного налога (ТУН), который также называется механизмом пограничной корректировки углеродных выбросов (CBAM). Пока в номенклатуру товаров, которые будут облагаться сбором, попали сталь, трубы, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергия. Механизм отчетности по углеродному следу и налоговой базе заработает в тестовом режиме с начала 2023 г., при этом импортерам дадут трехлетний переходный период до момента действия сбора, который начнут взимать с 1 января 2026 г.

20 сентября на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин объявил о подготовке сводного плана действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу.

Углеродный сбор в данном случае – это условное обозначение механизма: по сути, импортерам в ЕС нужно будет приобретать CBAM-сертификаты и обменивать их на право ввезти продукцию. Цена на выбросы, содержащиеся во ввозимой продукции, будет определяться исходя из стоимости CO2 на аукционах в европейской системе торговли квотами (EU ETS). Сейчас это примерно 60 евро за тонну углерода.

В правительстве пытаются определиться с форматом реализации российского варианта углеродного сбора, уточнил другой федеральный чиновник. Рассматриваются три альтернативы. Первая заключается в том, что бизнес будет платить сбор по определенной ставке за превышение пороговых значений за выбросы. Вторая – во внедрении системы торговли квотами за выбросы. Третья – в комбинации из этих двух вариантов. Пока нет определенности с тем, на кого будет распространен углеродный налог: только на экспортеров, чтобы защитить их от необходимости платить сбор за ввоз продукции в ЕС, или и на других участников рынка.