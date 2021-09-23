Торговые центры теряют выручку

23 сентября. FINMARKET.RU - Несмотря на отсутствие ограничений, обороты торговых центров не вернулись к допандемийному уровню. В частности, в МосквеТЦ за первое полугодие 2021 года упала на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили "Известиям" в Российском совете торговых центров (РСТЦ). При этом по сравнению с первым полугодием 2020-го обороты выросли на 9%.

"Доходы ТЦ сильно разнятся от региона к региону. В некоторых субъектах РФ всё еще действуют ограничительные меры внутри ТЦ, и обстановка там неоднозначная. Например, в Белгороде до сих пор не работают детские развлекательные центры", — сказал президент РСТЦ Дмитрий Москаленко. В целом по России в большинстве своем показатели моллов постепенно приближаются к уровню 2019 года, добавил он.

В Минпромторге "Известиям" сказали, что весной–летом 2021 года из-за роста заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах вновь ввели ограничения в сфере общественного питания и на фуд-кортах. Распространение информации о возможности воздержаться от посещения мест массового скопления людей притормозило поток посетителей ТРЦ. Стабильная благоприятная экономическая обстановка позволит обеспечить восстановление офлайн-розницы до допандемийного уровня, считают в ведомстве. В то же время онлайн-сектор также начал пользоваться доверием среди россиян, добавили там.

Ритейлеры, торгующие продуктами, товарами первой необходимости, а также аптеки, зоомагазины, салоны сотовой связи переносили ограничения в пандемию достаточно хорошо, отметил Москаленко. По его словам, фуд-кортам, развлекательным заведениям, детским уголкам и местам общественного питания было гораздо труднее. И хуже всего пришлось кинотеатрам и детским развлекательным комплексам — их загрузка так и не восстановилась, рассказал эксперт.

Пандемия стала стимулом развития онлайн-торговли, ее среднегодовой рост в ближайшие пять лет составит 37%, прогнозируют эксперты. Торговой рознице будет непросто вернуть свои позиции.